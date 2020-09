Heimbastion hält: Der ASK Voitsberg feiert den dritten Heimsieg in Folge.

Details Samstag, 26. September 2020 01:04

Am Freitag empfing ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg vor eigenem Publikum den Tabellenzwölften der Landesliga Tus Heiligenkreuz am Waasen. Das Ziel der Heimischen war klar: die Heimserie sollte anhalten, die Elf von Coach Michael Zisser, ist bis dato noch ungeschlagen. Und so sollte es auch bleiben, die Gäste aus Heiligenkreuz waren an diesem Spieltag kein ebenbürtiger Gegner für Voitsberg. Die Heimischen feierten einen ungefährdeten 3:0 Heimsieg. Die Chefin am Feld, in der Person der Unparteiischen war Lena Hirtl, sie wurde unterstützt von Gerhard Kressl und Franz Leitinger.

Alexander Rother trifft zweimal für den ASK Voitsberg.

Ein Doppelpack von Alexander Rother sorgt für eine frühe Führung der Gastgeber

Trotz strömenden Regen und sehr tiefem Boden versuchten die Gastgeber von Beginn an ihr Spiel durchzuziehen um den Gästen zu zeigen, wer der Herr in der Sparkassenarena ist. Das gewohnte und bei den Gegnern gefürchtete Voitsberger Direktspiel nach vorne, war an diesem verregneten Abend kaum möglich, da der Platz die Begegnung rapide verlangsamte. Es dauerte trotzdem nur 10 Minuten, ehe Alexander Rother auf 1:0 für Voitsberg stellte. Nach einem Angriff über die linke Seite, stand er im 16-Meter-Raum genau richtig und beförderte das Spielgerät ins Netz. Nur fünf Minuten waren vergangen, bis die heimischen Fans wieder jubeln durften. Sie sahen ein da capo des ersten Treffers, wiederum ein Angriff über links, abermals stand Alexander Rother im gegnerischen Strafraum und er erhöhte auf 2:0. Mit diesem Spielstand holte die Unparteiische die Akteure zum Trocknen in die Kabine.

Der einzige Voitsberger der sich nach diesem Sieg ärgern wird ist der Platzwart - der Platz ist wohl dahin

Die zweite Hälfte verlief relativ unspektakulär, auf dem stark dezimierten Boden konnten beide Teams kaum Chancen erspielen, eine Zufallschance ergab sich dennoch. Der Heiligenkreuzer Ivan Grabovac hätte in der 65. MInute auf 1:2 verkürzen können, aber auch er war anscheinend überrascht, eine Möglichkeit vorgefunden zu haben und konnte den Ball nicht ins Tor bringen. Mit dem 3:0 Siegestreffer durch Daniel Brauneis (67.) war das Spiel eigentlich schon zu Ende, das einzige was nachher noch gezählt werden konnte, waren die Regentropfen oder die zahlreichen Löcher im Voitsberger Rasen. Das Spiel endete mit 3:0 für den ASK Voitsberg, ein Match mit wenig Höhepunkten, bei dem die Gastgeber aber schlussendlich verdient gewannen. Nächste Runde ist Voitsberg in Wildon zu Gast, Heiligenkreuz empfängt im Derby den SV Lebring.

ASK VOITSBERG - TUS HEILIGENKREUZ 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 und 2:0 (11., 15. Rother), 3:0 (67. Brauneis)

Sparkassenarena Voitsberg; 300 Besucher; HIrtl - Kressl - Leitinger

Startformation:

ASK Voitsberg: Christoph Weissenbacher, Marco Allmannsdorfer, Daniel Brauneis, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Stefan Rieger, Alexander Rother

TUS Heiligenkreuz: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Lukas Ratschnig, Michael Wernig, Ivan Grabovac - Manuel Leeb, Matthias Gross, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Wiesenhofer, Paul Jury

Stimmen zum Spiel:

Richard Mayer, Co-Trainer Voitsberg:

"Unsere Jungs haben heute eine sehr gute kämpferische Leistung geboten. Aufgrund des schlechten Bodens konnten wir unsere gewohnte Spielweise nicht aufziehen. Es war kein schönes Spiel, aber wir haben clever zu Ende gespielt."

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Das einzig Positive am heutigen Tag ist, dass alle meine Spieler einen negativen Coronna-Testbescheid haben!"

Beste Spieler: Alexander Rother (Voitsberg)

by René Dretnik

Foto: Ligaportal/Purgstaller

