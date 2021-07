Landesliga: Aktuell - 18 Testspielergebnisse (12. bis 18. Juli)

Details Sonntag, 18. Juli 2021 17:39

Wohl kaum war die Freude größer bzw. das Verlangen stärker, dass es endlich wieder mit der Punktejagd losgeht. Obwohl sich das Virus noch nicht wirklich verabschiedet hat, Stichwort Deltavariante, ist die Hoffnung aufgrund der gegebenen Impfungen groß, dass im Amateurbereich endlich wieder eine gesamte Saison absolviert werden kann. In der Landesliga, der Startschuss erfolgt am Freitag, 30. Juli, scheint der Favoritenkreis breit gefächert zu sein. Demnach ist mit einer offenen Meisterschaft, bei der sich die Teams nichts schenken werden, zu rechnen. Hier schon einmal in der Übersicht die Testspiele aus der KW 28 (12. bis 18. Juli).

Mannschaft Gegner Liga Ergebnis Voitsberg Köflach OLM 2:1 Bruck/Mur Kisvarda HUN 2:0 Trofaiach OLN 1:0 Gamlitz DSC RLM 1:1 Fürstenfeld Kohfidisch BGL 3:3 Gnas Kirchberg OLS 4:2 Heiligenkreuz Allerheiligen RLM 1:5 Ilz Pischelsdorf OLS 6:1 Lebring Goßklein OLM 5:0 Kraig KLL 4:3 SC Liezen Bad Mitterndorf OLN 5:0 Frauental Rein OLM 3:0 Lafnitz Am. Kofhfidisch BLL 3:2 Markt Allhau BLL 2:2 Wildon Mooskirchen OLM 6:2 Rottenmann Schladming OLN 1:2 Judenburg OLN 3:0 St. Michael Hinterberg OLN 0:1

by: Ligaportal/Roo