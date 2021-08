1:0 Heimsieg: Das Duell der Ungeschlagenen geht an den ASK Voitsberg

Details Samstag, 14. August 2021 12:10

Vor 400 Besuchern in der Sparkassen-Arena Voitsberg fügte der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg dem SV Licht Loidl Lafnitz II am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 1:0. Somit hält Voitsberg gemeinsam mit dem zweitplatzieren Mettersdorf bei neun Punkten aus drei Spielen und führt die Tabelle der Landesliga an.

Assistgeber: Amer Habibovic legte das Führungstor auf

Voitsberg war von Beginn an die überlegenere Mannschaft

Schon in der erste Halbzeit war die Überlegenheit der Voitsberger zu bemerken. Lafnitz trat zwar sehr spielstark auf, konnte aber nur selten bis zur Box der Heimelf vordringen. Die Gastgeber hingegen kamen zu einigen tollen Möglichkeiten Die wohl beste hatte Daniel Brauneis in der 35. Minute - hier bewies aber Lafnitz-Goalie Elias Scherf seine Klasse und wehrte diesen Schuss mit dem Fuss ab. Die erste Halbzeit endete daher ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Beide Joker stachen - Amer Habibovic gab den Assist und Sven Dodlek traf zum 1:0 Sieg

Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zusehern ein ähnliches Bild - die Weststeirer waren am Drücker. In Minute 60 brachte Martin Salentinig einen Flachpass in die Mitte - Jürgen Hiden brachte das Leder aus etwa 13 Meter aber nicht im Tor unter. In der 61. MInute brach Sven Dodlek den Bann für den ASK Voitsberg und markierte die 1:0 Führung. Der Assist zu diesem Treffer kam von Amim Habibovic. Beide Spieler wurden kurz zuvor eingewechselt und bedankten sich bei ihrem Trainer für das Vertrauen. Nach 94 Minuten war die Partie zu Ende - die drei Punkte blieben in Voitsberg.

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SV Lafnitz II, 1:0 (0:0)

61 Sven Dodlek 1:0

Startaufstellungen:

ASK Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Daniel Brauneis, Philipp Zuna, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Petar Smoljan, Heiko Rieger, Alexander Rother

SV Lafnitz: Elias Scherf - BEd Wolfgang Waldl (K), Peter Kandlhofer, Martin Rodler, Marc Kögl, Julian Fabian, Leon Koller - Philipp Scheucher, Johannes Schriebl - Stefan Sulzer, Patrick Bürger

Bester Spieler: Luka Caculovic (IV)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Lafnitz war der spielstarke und spritzige Gegner. Wir haben aber 90 MInuten mehr Spielanteile gehabt und auch die klareren Torchancen. Der Sieg war somit verdient!"

