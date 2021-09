Erster Saisonsieg: Der Ilzer SV hat gegen Wildon voll angeschrieben

Details Samstag, 11. September 2021 10:36

Im Spiel von Ilzer Sportvereinigung gegen SV Raiffeisen Wildon gab es Tore am laufenden Band. Beide Teams plagte der Verletzungsteufel, sowohl Ilz als auch Wildon musste einige Stammspieler vorgeben. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Ilzer SV.

Benedikt Donnerer (Ilzer SV) strickte einen Doppelpack

Der Wildoner Tormanntrainer musste in die Bresche springen und das Tor hüten

Das Spiel begann für den SV Raiffeisen Wildon gleich mit einem Schock. Torhüter Christoph Wallner musste verletzungsbedingt raus (7.) und für ihn kam Roland Harmuss in die Kiste. Der Wildoner Tormanntrainer hatte sein letztes Bewerbsspiel am 28.07.2018 absolviert. Trotzdem konnten die Gäste durch Domen Bevk in der 27. Minute in Führung gegen. In der Zeit bis zur Pause war die Partie sehr hektisch, es fiel aber kein weiteres Tor mehr. Es blieb beim 0:1 Vorsprung für das Auswärtsteam.

Das Spiel wurde binnen zwanzig Minuten entschieden - in dieser Zeit fielen vier Treffer und es kam zu einem Platzverweis

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war Benedikt Donnerer war zur Stelle und markierte das 1:1 von Ilz (47.). Jetzt ging es Schlag auf Schlag - Lucas Friedl brachte in der 52. Minute den Ball im Gehäuse von Wildon unter. Jetzt war es dem in Minute 44 eingewechselten Andreas Fischer zu viel geworden - er hatte sein Frust nicht unter Kontrolle und sah für ein Foul die Rote Karte (56.) Kurz darauf schnürte Benedikt Donnerer mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Fünf Minuten später verkürzte Patrick Schlatte auf 3:2 (65.) - das war auch der Endstand. Der Ilzer SV fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Der SV Wildon rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SV Raiffeisen Wildon, 3:2 (0:1)

27 Domen Bevk 0:1

47 Benedikt Donnerer 1:1

52 Lucas Friedl 2:1

60 Benedikt Donnerer 3:1

65 Patrick Franz Schlatte 3:2

Stimmen zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Ilz:

"Es war ein verdienter Sieg. Wir haben den Siegeswillen richtig auf den Platz gebracht. Wenn man solange einem Dreier nachläuft ist es natürlich nicht so einfach, deshalb freuen wir uns besonders über den ersten Saisonsieg."

Michael Cernoga, sportlicher Leiter Wildon:

"Mir fehlen die Worte. Ich habe so etwas noch nie erlebt!"

