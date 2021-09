Wichtiger Sieg: Tus Heiligenkreuz holt in St. Michael den langersehnten Dreier

Details Samstag, 18. September 2021 21:12

Bei der Begegnung zwischen dem ESV St. Michael und dem TuS Heiligenkreuz ging es für beide Teams um vieles. Aufgrund der Tabellensituation konnte man diese Partie als sogenanntes Sechspunktespiel werten. Das bessere Ende fanden die Gäste - sie trugen einen 4:0 Auswärtssieg davon und klettern nun im Ranking um vier Plätze nach oben an die 6. Stelle. Die Hausherren bleiben weiterhin Schlusslicht.

Andre Posch scheiterte vom Elfmeterpunkt an Torhüter Daniel Stoisser

Schon nach neun Minuten ließ Paul Jury seine Klasse aufblitzen. Nach einem sauberen Zuspiel von Lukas Ratschnig traf er zur 0:1 Führung der Gäste. In der 22. Minute fixierte er seinen Doppelpack und traf nach Stanglpass von Patrick Unterkircher zum 0:2. Jetzt wurden die Hausherren munter und trafen ebenfalls ins Tor - der Treffer zählte aber kurioserweise nicht, da der Unparteiische zeitgleich mit dem Torschuss auf Elfmeter entschied. Andre Posch führte diesen aus, fand aber in Torhüter Daniel Stoisser seinen Meister - er hielt den Elfmeter mit Bravour.

Paul Jury benötigte für seinen Doppelpack gerade mal 22 Minuten

Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Gerhard Wango die Akteure in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war St. Michael fast nicht mehr vorhanden - man merkte ihnen jetzt das Fehlen vieler wichtiger Stammspieler an. Die 200 Besucher kamen dennoch auf ihre Kosten, Leon Leustek erhöhte nach einem Korner per Kopf auf 0:3 (74.) Patrick Unterkircher gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Gäste (83.). Letzten Endes siegte Heiligenkreuz gegen St. Michael mit 0:4 und freute sich über die drei Zähler.

Landesliga: ESV St. Michael – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 0:4 (0:2)

8 Paul Jury 0:1

22 Paul Jury 0:2

74 Leon Leustek 0:3

83 Patrick Unterkircher 0:4

Stimmen zum Spiel:

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Wir haben schlecht gespielt. Der Gegner war reifer und hat die Tore gemacht. Mehr ist dazu nicht zu sagen."

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Die Ausgangslage vor diesem Spiel war aufgrund der Tabellensituation brutal. Mit einer Niederlage wären wir nach unten abgerutscht, so haben wir gewonnen und stehen auf Platz 6. So ausgeglichen ist die Liga heuer!"

by ReD

Foto: RIchard Purgstaller

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!