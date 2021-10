Leoben feiert Kantersieg über Bruck

Details Freitag, 01. Oktober 2021 21:41

Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in der Landesliga den SC Bruck an der Mur. Damit stand ein Mur-Derby auf dem Programm und es war mit großer Spannung erwartet worden. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 5:0-Kantersieg der Donawitzer, die damit auf das 1:1-Remis gegen Rottenmann antworten.

Daumen hoch: Carsten Jancker ist mit der Leistung seines Teams gegen Bruck zufrieden

Klare Sache

Das Spiel beginnt munter und mit starken Leobenern, die den Gegner gleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Josip Cipric steht nach einem Angriff über die Seite goldrichtig und trifft zur Führung für die Leobener. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt, während Bruck sich schwertut im Spiel nach vorne. David Harrer ist es, der in der 22. Minute nach einem Konter auf 2:0 stellt und für klare Fronten sorgt. Leoben verwaltet in Folge die Führung und lässt wenig bis nichts zu. Die Partie plätschert dann dahin und nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri das Spiel vorerst ab.

Harmlose Brucker

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Brucker. Thomas Maier macht gleich nach Wiederanpfiff das 3:0 nach einem Patzer in der Brucker Defensive. Das ist wohl die Vorentscheidung. Bruck hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch die Taktik dürfte damit wohl wieder völlig über den Haufen geworfen worden sein. Und so ist es auch - Leoben verwaltet die klare Führung. Lorenz Reisinger trifft schließlich nach einem Konter auch noch zum 4:0, ehe Marko Brekalo den Torreigen in der Schlussphase abschließt. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel dann vorbei und Leoben jubelt über verdiente drei Punkte.





Uwe Thonhofer (Co-Trainer Leoben): "Mit so einem Sieg muss man zufrieden sein! Wir haben auch verdient in der Höhe gewonnen! Heute gibt es nichts zu meckern - tolle Leistung der Jungs!"

