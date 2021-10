Liezen knöpft Mettersdorf einen Punkt ab

Details Freitag, 01. Oktober 2021 21:58

Der SC Liezen empfing am Freitagabend in der Landesliga den USV Mettersdorf. Die Gäste gingen als klarer Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Liezen knöpfte den Mettersdorfern nämlich einen Punkt ab. Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden - ein eher unverhoffter Punkt für die Mettersdorfer.

Der SC Liezen von Trainer Slaven Biljesko-Köck sorgt für eine Überraschung und klaut Mettersdorf einen Punkt

Offensive Liezener

Liezen startet überraschend offensiv. Lep nach nur wenigen Augenblicken mit der ersten Topchance, nach einem abgeblockten Schuss von Danner fällt der Ball vor die Beine von Lep, aber der Winkel zum Tor war ganz spitz, daher geht der Schuss entlang der Toroutlinie neben das Tor. Dann schläft das Spiel aber ein und es dauert eine Weile, bis die beiden Teams wieder auf das Gaspedal drücken. Auch Mettersdorf spielt verhalten - man tut sich schwer. Kurz vor der Pause noch Liezens K. Iljazovic mit einem Schuss aus 30 Metern, doch der Ball geht doch deutlich vorbei, ehe der Schiri abpfeift und die beiden Teams in die Pause schickt.

Mettersdorf tut wenig nach vorne

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste - mit offensiv agierenden Liezenern, die mutig nach vorne spielen. Richtig gefährlich wird es aber nicht. Es wird immer mehr klar, dass ein Lucky Punch hier das Match entscheidet. Liezen zieht sich dann zurück und überlässt Mettersdorf das Spiel. Beide Teams versuchen es dann noch mit Auswechslungen, doch an der Partie ändert das wenig. In der 79. Minute schlägt Liezens Pachler nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr von Mettersdorf eine Flanke zu weit, ehe Marc Meitz im Abseits steht. Die Partie endet auch mit einer Abseitssituation. Dann pfeift der Schiri ab.

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Vor der Partie hätten wir den Punkt mit Handkuss genommen. Jetzt hätte man mit etwas Glück vielleicht sogar drei Punkte mitnehmen können. Ich denke, dass das Unentschieden aber das gerechte Ergebnis ist. Die Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert. Das war eine konzentrierte und solide Leistung, mit der man sehr zufrieden sein kann."

