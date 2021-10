Erster Sieg: St. Michael gewinnt gegen Rottenmann

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 08:42

Der ESV St. Michael sorgte gegen den SV fisatec Rottenmann für die Überraschung in der Liga. Das Tabellenschlusslicht gewann gegen Rottenmann mit 2:1 und feierte somit den ersten Saisonsieg. Die Gastgeber lagen zu Beginn zurück, verwandelten den Rückstand in einen Vorsprung und freuten sich am Ende über den ersten Dreipunkter der Saison.

Joker Prachak Key Karner sorgte unmittelbar nach seiner Einwechslung für das Siegestor

Rottenmann ging nach 13 MInuten in Führung - St. Michael glich in der 45. Minute aus

Der SV fisatec Rottenmann fand den besseren Start und nach einem Fehler der Hausherren und den daraus resultierenden schnellen Umschaltspiel in Führung. Christoph Rindler setzte sich gegen sein Gegenüber Marco Tiefenbacher durch und traf zum 0:1 (13.) für die Gäste. Trotz des Rückstandes gab sich St. Michael aber nicht auf und produzierte auch einige tolle Tormöglichkeiten. Beide Teams waren jetzt gleichwertig und auf Augenhöhe, wobei Rottenmann defensiv ein wenig kompakter stand. In der 45. Minute pfiff der Unparteiische einen Freistoß für St. Michael - Rottenmann Goalie Robin Stiegler konnte nur kurz abwehren - Stefan Tschabuschnig staubte ab und sorgte somit kurz vor dem Ende der ersten Hälfte für den 1:1 Ausgleich.

Im zweiten Durchgang hatten beide Teams je einen Stangenschuss

Nach dem Seitenwechsel ging es Hin und Her, die beiden Mannschaften schenkten sich nichts - jedes der beiden Teams war erpicht den Dreier zu holen. In der 64. Minute griffen die Hausherren über die linke Seite an - ein Wechselpass gelangte zu Prachak Key Karner und der nur vier Minuten zuvor eingewechselte Stürmer besorgte das 2:1 für St. Michael. Jetzt waren die rund 250 Besucher im Stadion aus dem Häuschen - die Begegnung wurde jetzt aber nochmal richtig spannend - sie bekamen jetzt doch noch einiges zu sehen. Beide Mannschaften verbuchten bis zum Schluss noch je einen Stangenschuß - das Ergebnis blieb aber unverändert - am Ende gewann St. Michael mit 2:1 gegen Rottenmann.

ESV ST. MICHAEL - FISATEC ROTTENMANN 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (13. Rindler), 1:1 (45. Tschabuschnig), 2:1 (64. Karner)

Liveticker ESV St. Michael gegen SV Fisatec Rottenmann

Stimme zum Spiel:

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Das war ein Spiel auf Augenhöhe das für uns ein glückliches Ende gefunden hat!"

by ReD

Foto: Purgstaller

