Wichtiger Sieg: Der SK Fürstenfeld schlägt den SV Wildon

Details Samstag, 23. Oktober 2021 08:33

Durch ein 2:0 holte sich der SK Raiffeisen Fürstenfeld in der Partie gegen den SV Raiffeisen Wildon drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SK Fürstenfeld die Nase vorn.

Der Matchplan von Fürstenfeld-Coach Christopher Hartinger ist aufgegangen.

Beide Mannschaften zeigten sich bei dieser Begegnung taktisch auf hohem Niveau und neutralisierten sich weitegehend gegeseitig. Im ersten Durchgang fanden die Teams allerdings kein Erfolgrezept für die Offensive und somit ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen. Im zweiten Durchgang bejubelten 200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Fürstenfeld schlugt – in der 62. Minute den Treffer von Mario Krammer zum 1:0. Zuerst wurde der Ball nach einem Korner von der linken Seite auf der Linie noch gerettet, im Nachsetzen versenkte der Fürstenfelder dann das Runde im Eckigen. In Minute 84 wurde der Fürstenfelder Jan Ritter im Wildoner Sechzehner gelegt und der Unparteiische entschied zurecht auf Strafstoß. Kapitän Andreas Glaser war zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Heimmannschaft verantwortlich (84.). Am Schluss fuhr SK Raiffeisen Fürstenfeld gegen SV Wildon auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Der SK Fürstenfeld bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Durch diese Niederlage fällt Wildon in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Die Gäste bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am Freitag, den 29.10.2021, tritt Fürstenfeld bei Ilzer Sportvereinigung an (19:00 Uhr), einen Tag später (15:00 Uhr) genießt SV Raiffeisen Wildon Heimrecht gegen SV Rottenmann.

Stimmen zum Spiel:

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Der Matchplan ist super aufgegangen. Trotz der drei Spiele in den sieben Tagen haben es die Burschen super umgesetzt. Der Fokus liegt auf den nächsten beiden Spielen. Am Dienstag spielen wir gegen Fehring, wollen eine Runde weiterkommen, wohlwissend, dass es schwierig wird. Am Samstag steigt in Ilz das Spiel des Jahres – auch dort wollen wir gewinnen."

Michael Cernoga, sportlicher Leiter Wildon:

„Bis zum 0:1 waren wir ebenbürtig, teils sogar besser. Die fünf Minuten vor dem 0:1 waren ausschlaggebend. Der Elfer zum 0:2 war korrekt.“

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SV Raiffeisen Wildon, 2:0 (0:0)

62 Mario Krammer 1:0

84 Andreas Glaser 2:0

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

