Kuriose Strafverifizierung: Zwei Gamlitz-Spiele werden mit 0:3 gewertet

Der FC Union RB Weinland Gamlitz ist derzeit vom Pech verfolgt. Aufgrund einiger positiv getesteten Spieler konnte der Landesligist zwei der Spiele nicht zum regulären Spieltermin austragen. Konkret handelt es sich dabei um die Spiele gegen den DSV Leoben und den Ilzer SV. Die Begegnung gegen Leoben wäre am 6. November ausgetragen worden, gegen Ilz feierte Gamlitz ein 6:1 Schützenfest. Aufgrund einer Entscheidung des Steirischen Fussballverbandes werden jetzt beide Spiele wegen Nichtantretens mit 0:3 strafverifiziert. Diese Entscheidung bringt die Verantwortlichen in Gamlitz in Rage:

Ein kurioses Urteil lässt in Gamlitz die Wogen hochgehen

Der Geschäftsführer des steirischen Fussballverbandes, Thomas Nussgruber begründet die Entscheidung folgendermaßen: "Die zwei Spiele wurden strafbeglaubigt, weil Gamlitz zu den ursprünglichen Terminen nicht antreten konnte und keine gültigen Absonderungsbescheide vorlegen konnte. Das Regulativ sieht vor, dass bei einem Nichtantritt das Spiel mit 0:3 gewertet werden muss!"

Für den Gamlitzer Obmann Arnold Wratschko sieht die Situation natürlich anders aus: "Gefahr im Verzug gilt nicht, weil wir keine fünf Absonderungsbescheide vorlegen konnten. Wir hätten daher spielen müssen. Das ist ein Wahnsinn - die Gesundheit geht immer vor! Wir werden natürlich Protest einlegen und alle Hebel in Bewegung setzen um dieses Urteil anzufechten. Es tut mir für die Mannschaft und die Verantwortlichen wahnsinnig leid!"

Dieses Urteil beweist einmal mehr die sonderbare Regelung im Bezug auf Corona. Immer mehr Vereinsverantwortliche beschweren sich über die Vorgehensweise des Verbandes, die teilweise nicht nachvollziehbar ist: Einige Mannschaften mussten mit vier aktiven Fällen spielen, nur weil sie noch keine Absonderungsbescheide hatten. Ein Vereinsfunktionär, der anonym bleiben möchte, zeigt sich erstaunt: "Wenn man aktiv krank ist muss man spielen und wenn die Bescheide kommen, dann darf man nicht spielen. Da ist man aber schon wieder gesund! Das ist ein Witz!"

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

