BREAKING NEWS: Der SV Rottenmann hat einen neuen Trainer

Details Mittwoch, 10. November 2021 10:29

Nach dem Rücktritt von Björn Zimmermann ist der SV fisatec Rottenmann bei der Trainersuche rasch fündig geworden. Karl Dusvald ist ab sofort für die sportliche Weiterentwicklung beim Landesligisten zuständig. Dusvald, der zuletzt beim ATV Gabriel Irdning unter Vertrag stand besitzt die UEFA-A-Lizenz und war zuvor beim SV Grimming, FC Schladming und dem SV Reutte engagiert.

Karl Dusvald wechselt von Irdning zu Rottenmann

Bei Rottenmann ist man mit dem neuen Mann sehr glücklich und davon überzeugt, dass er die Philosophie des Vereins perfekt mitträgt. Gemeinsam mit dem neuen Coach werden sich die Rottenmanner in naher Zukunft auch am Transfermarkt genauer umsehen und die eine oder andere Verstärkung holen. Bei Irdning ist man über den Abgang ein wenig traurig, wünscht dem Ex-Coach aber natürlich alles Gute für die Zukunft. Der Oberligist ist gerade beim Sondieren - das Trainerzepter in Irdning wird zukünftig ein Mann aus der Region schwingen.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Josef Seiser, sportlicher Leiter Rottenmann:

"Karl Dusvald ist ein profunder Kenner der Liga. Er ist mit Sicherheit einer der besten Trainer in unserer Region. Wir sind froh, dass er sich für den SV Rottenmann entschieden hat."

Karl Dusvald, Neo-Trainer Rottenmann:

"Ich freue mich, mich jetzt in der Landesliga beweisen zu können. Ich bin zu 120 % motiviert und stelle mich sehr gerne der neuen Herausforderung. Ich bin dem ATV Irdning sehr dankbar, dass sie mir die Freigabe erteilt haben. Großen Dank auch an die Funktionäre und die Mannschaft für die letzten sechs Monate."

Markus Kriechbaum, Obmann ATV Irdning:

"Karl Dusvald hat es immer offen kommuniziert, dass er ein Angebot von einem Landesligist hat. Die Vorgangsweise war sehr fair. Ich denke, die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen. Er hat sich für die Chance in der Landesliga entschieden. Der ATV Irdning wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe in Rottenmann."

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!