Unserie beendet: Frauental holt gegen Liezen erste Frühjahrspunkte

Details Sonntag, 10. April 2022 17:36

Für den SC Geomix Liezen gab es in der Partie gegen den SV Domaines Kilger Frauental, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Domaines Kilger Frauental heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte SV Frauental SC Liezen mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

"Man of the match": Thomas Fauland zeichnete für beide Frauental-Treffer verantwortlich.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Beide Mannschaften haben zuletzt nicht wirklich aufzeigen können. Während die Ennstaler zumindest den ersten Sieg unter Dach und Fach bringen, müssen die Frauentaler bei 2:11-Toren, gleich vier Niederlagen einstecken. Entsprechend verunsichert gehen die zwei Protagonisten auch an die Sache heran. Prickelnde Torraumszenen sind demnach Mangelware. Man muss den Teams aber bescheinigen, defensiv einen guten Job verrichtet zu haben. Die größte Torchance im ersten Abschnitt finden die Gäste vor. Nach einer halben gespielten Stunde lässt man diese aber aus vielversprechender Position verstreichen - Halbzeitstand demnach 0:0.

Frauental ist das effizientere Team

An der Spielcharakteristik sollte sich im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Die Klampfer-Truppe verzeichnet weiter die besseren Spielanteile. Nur vor des Gegners Tor fehlt es vorerst noch an der nötigen Entschlossenheit. Liezen ist in erster Linie darum bemüht, in der Abwehr nichts anbrennen zu lassen bzw. die Schotten dicht zu halten. Was auch eine Stunde lang gelingt, dann aber klingelt es erstmalig im Gästekasten. Thomas Fauland kann sich mit dem 1:0 als Torschütze feiern lassen. Was die Angelegenheit für den SCL nicht einfacher macht. Man wirft noch einmal alles nach vorne. Was vermehrt Freiräume für die Hausherren freigibt. Einen solchen nützt abermals Fauland in der 92. Minute - Spielendstand: 2:0.

Der SC Liezen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 40 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Vier Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat SC Geomix Liezen derzeit auf dem Konto. SC Liezen ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Freitag reist SV Domaines Kilger Frauental zu DSV Leoben, zeitgleich empfängt SC Geomix Liezen die Zweitvertretung von SV Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

„Nach den vier Startpleiten war das ein echter Befreiungsschlag für uns. Jetzt blicken wir auch voller Zuversicht den nächsten Aufgaben entgegen. Die da lauten Leoben auswärts und dann geht’s im Steirercup nach Trofaiach.“

Startformationen:

Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Josip Kozic, Boris Planeta, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann, Manuel Christof, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko



SC Liezen: Salvador Treiber - Bernd Rindler, Patrick Tschernitz (K), Mateo Damis, Kenan Iljazovic - Julian Pachler, Philip Bacher, Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Marcel Ruckhofer - Milovan Novakovic



Sportplatz Frauental, 280 Zuseher, SR: Erwin Komornyik

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SC Geomix Liezen, 2:0 (0:0)

92 Thomas Fauland 2:0

61 Thomas Fauland 1:0