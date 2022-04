Auf Messers Schneide: Voitsberg prescht in Wildon an die Spitze!

Details Samstag, 09. April 2022 20:32

Am 20. Spieltag traf in der Landesliga der SV Wildon auf den ASK Voitsberg. Und dabei hatte der Titelaspirant die Nase knapp vorne. Die ersatzgeschwächten Hausherren waren durchaus in der Lage, den Gästen Paroli zu bieten. In letzter Instanz agierte man aber vor des Gegners Tor zu uneffizient bzw. blieb man ohne Treffer. Anders die Weststeirer, die eine ihrer Chancen zu nützen wussten.

Kapitän Jürgen Hiden war der Voitsberger "Goldtorschütze" in Wildon.

Wildon erweist sich als kratzbürstig

Das war ein ganz hartes Stück Arbeit, dass den Voitsbergern da abverlangt wurde. Mit diesem knappen 1:0-Sieg bei den im Frühjahr noch unbesiegten Wildonern, gelingt es den Voitsbergern wieder die Tabellenspitze in der Landesliga zu erklimmen. Man weist auch ein Spiel weniger auf. Am Ostermontag, 18. April gastieren Hiden & Kollegen beim Nachtragsspiel in St. Michael. Nach der ersten Einschuss-Gelegenheit für die Gäste ist es die Kleindienst-Truppe, die gehörig auf das Gaspedal steigt. Aber was auch unternommen wird, das Runde will den Weg ins Eckige nicht finden. So gesehen sind die Voitsberger mit dem 0:0 zur Pause gut bedient.

Jürgen Hiden ist der Voitsberger Matchwinner

Unverändertes Bild auch nach dem Seitenwechsel. Den ersatzgeschwächten Hausherren (es fehlen 5 Stammspieler) bietet sich die Chance in Führung zu gehen. Diese bleibt aber ungenützt. Dann kommt es zur 59. Minute: Spielertrainer Jürgen Hiden wird es zu bunt. Er trifft aus 20 Metern ins Objekt der Begierde. Da gibt es für Wildon-Schlussmann Andy Boßler nichts zu halten. Was die Wildoner aber nicht sonderlich tangiert. So ist man weiterhin das aktivere Team. Das Manko an diesem Tag ist es aber, dass man vor des Gegners Tor zu wenig effizient zum auftreten weiß. Oder anders ausgedrückt: Die Voitsberger lassen sich defensiv nicht mehr aus der Reserve locken und bringen so das so wichtige 1:0 auch über die Runden.

Stimmen zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Wildon:

„Zumindest diesen einen Zähler hätten wir uns schon verdient. Aber aus dem deutlichen Chancenplus ist es nicht gelungen, Kapital zu schlagen."

Jürgen Hiden, Torschütze Voitsberg:

„Wir hatten das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle. Der Sieg geht demnach auch in Ordnung. Der Titelkampf ist weiterhin völlig offen. Jetzt geht es darum, weiter konstant abzuliefern.“

Startformationen:

SV Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Robert Kothleitner, Fabian Lechmann, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Tim Jelenko, Manuel Zöhrer (K) - Sebastian Knaus, Mag. Patrick Franz Schlatte

Voitsberg: Florian Schögl, Sven Dodlek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Martin Salentinig, Timotej Dodlek, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stefan Rieger, Luka Pisacic

Stadion Wildon, 250 Zuseher, SR: Gerhard Wango

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit