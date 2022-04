Unaufhaltsam: Heiligenkreuz/W. liest auch dem Ilzer SV die Leviten

Details Freitag, 15. April 2022 22:19

Tus Heiligenkreuz kam gegen Ilz zu einem klaren 4:0-Erfolg. Heiligenkreuz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Null hatte im Hinspiel auf beiden Seiten gestanden.

Heiligenkreuz-Torschütze zum 0:4: Matthias Gross

Die Gäste agieren mit viel Drive nach vorne

4 Siege 2 Remis - die Frühjahrsbilanz von Heiligenkreuz braucht sich wahrlich nicht zu verstecken. Vom Start weg geben die Stiefingtaler zu verstehen, dass man gekommen ist um etwas gutzuschreiben. 15. Minute: Die Gäste können sich schon früh für ihre getätigten Bemühungen belohnen. Tatschl bedient Unterkircher, der nützt den Freiraum auf der linken Seite. Seinen Flankenball bringt dann Patrick Wiesenhofer zum raschen 0:1 im Tor unter. Im Gegenstoß muss Keeper Stoiser dann sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich abzuwenden. In der 33. Minute kommt es dann zum 0:2. Nach Ratschnig-Assist ist es Manuel Hödl, der einnetzen kann - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Die Ilzer Bemühungen bleiben unbelohnt

An der Spielcharakteristik sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Ilz gelingt es zwar über weite Strecken die Stirn zu bieten. Das gefährlichere Team ist und bleibt aber Heiligenkreuz. Bis zur 72. Minute sollte sich am Spielstand nichts ändern dann aber leuchtet ein 0:3 von der Anzeigetafel. Manuel Leeb sieht dass Ilz-Keeper Schuh zu weit vor dem Tor postiert ist. Sein Distanzschuss sollte passen - die Begegnung ist endgültig entschieden. Die Grubisic-Truppe hat aber noch nicht genug. In der 80. Minute folgt der nächste Streich - für das 0:4 trägt Matthias Gross dann Sorge. Damit surft Heiligenkreuz weiter auf der Erfolgswelle, während Ilz der Spielfaden verloren gegangen ist.

Der fünfte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte vom Ilzer SV. Sechs Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Ilz bleibt angespannt. Gegen Tus Heiligenkreuz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man von Heiligenkreuz wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Tus Heiligenkreuz am Waasen momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Tus Heiligenkreuz in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Heiligenkreuz setzte sich mit diesem Sieg von Ilzer Sportvereinigung ab und belegt nun mit 30 Punkten den sechsten Rang, während Ilzer SV weiterhin 25 Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Kommende Woche tritt Ilz bei SV Raiffeisen Wildon an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt Tus Heiligenkreuz am Waasen Heimrecht gegen SC Geomix Liezen.

Stimme zum Spiel:

David Hirschmann, Teammanager Heiligenkreuz:

"Der Siegeswille unsererseits war wiederum sehr ausgeprägt. Großes Lob auch an Sule Mohsenzada der heute in der Defensive zum Einsatz gekommen ist und das stark gemacht hat. Wichtig ist aber, dass wir am Boden bleiben und so konzentriert weiterarbeiten. Das wird ein schönes Osterwochenende."

Startformationen:

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Jan Meimer, Anze Kosnik, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried, Markus Schrott, Michael Kuwal, Tobias Breitenberger, Leon Martincevic, Christoph Gruber (K)

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig, Christoph Michelitsch, Manuel Hödl - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Patrick Wiesenhofer - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Unterkircher



Sportarena Ilzer SV, 420 Zuseher, SR: Lena Hirtl

