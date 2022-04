In einem Flow: Heiligenkreuz/W. liest auch dem SC Liezen die Leviten

Details Freitag, 22. April 2022 23:06

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der Tus Heiligenkreuz am Waasen und der SC Geomix Liezen mit dem Endstand von 6:0. An der Favoritenstellung ließ der Tus Heiligenkreuz keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SC Liezen einen Sieg davon. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 2:2 remis gespielt.

Neben den Voitsbergern ist der TUS Heiligenkreuz/W. derzeit das "Team der Stunde" in der Liga.

Anfangs kann Liezen Paroli bieten

Der Erfolgslauf des Heiligenkreuz-Express' findet ungebremst seine Fortsetzung. Diesmal waren die vom Abstieg bedrohten Ennstaler in der bedauerlichen Rolle, sich den Stiefingtaler stellen zu müssen. Vom Start weg gibt die Grubsic-Truppe zu verstehen, wer der Chef am Platz ist bzw. woher der Wind weht. Obwohl in der 14. Minute hätte es auch 0:1 stehen können, Elvin Kanyerere verfehlt sein Ziel nur knapp. In der stärksten Phase der Gäste hinein gelingt es dann dem Gastgeber in Führung zu gehen. 25. Minute: Unterkircher auf Tatschl, Viktor Plamenov Ganchev mit der Abwehr und Wiesenhofer trifft zur Führung für Heiligenkreuz. Von diesem Zeitpunkt an kommen die Heimischen immer besser in Fahrt. 35. Minute: Unterkircher trifft nach Hereingabe von Leeb, es steht 2:0. Nur vier Minuten später leuchtet ein 3:0 von der Anzeigetafel. Patrick Unterkircher schnürt den Doppelpack. 42. Minute: Manuel Hödl legt noch einen drauf - Halbzeitstand 4:0.

Heiligenkreuz ist der uneingeschränkte Chef am Platz

Nach dem Seitenwechsel kristallisiert es sich dann heraus, dass es eigentlich nur mehr die Frage aufwirft, wie hoch der Erfolg der Heimischen ausfällt. Man lässt nun Ball und Gegner, Liezen gelingt es kaum noch einmal, Nadelstiche zu setzen. 60. Minute: Es steht 5:0! Jetzt hat auch Patrick Wiesenhofer sein zweites Tor. In der 67. Minute macht dann Andreas Tatschl das halbe Dutzend voll - 6:0. Danach muss man den Ennstalern zugestehen, nicht aufgegeben zu haben. So gelingt es in der noch verbleibenden Spielzeit, immerhin 23 Minuten plus Nachspielzeit, keinen weiteren Treffer mehr zu kassieren. Was die Leistung des Gastgebers aber in keinerlei Weise schmälern soll. Spielendstand in einer sehr einseitigen Angelegenheit: 6:0.

Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man von Tus Heiligenkreuz am Waasen wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Tus Heiligenkreuz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Tus Heiligenkreuz am Waasen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage fiel SC Geomix Liezen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Der Gast musste schon 48 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich SC Liezen schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SC Geomix Liezen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Freitag reist Tus Heiligenkreuz zu DSV Leoben, zeitgleich empfängt SC Liezen SV Raiffeisen Wildon.

Stimme zum Spiel:

David Hirschmann, Teammanager Heiligenkreuz:

"Unser Erfolgslauf geht weiter! Ein souveräner, hochverdienter und ungefährdeter Heimsieg. Gratulation an die Mannschaft und das Trainerteam!"

Startformationen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig, Christoph Michelitsch, Manuel Hödl - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Patrick Wiesenhofer - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Unterkircher

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Bernd Rindler, Patrick Tschernitz (K), Mateo Damis, Kenan Iljazovic - Julian Pachler, Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Marcel Ruckhofer - Milovan Novakovic, Elvin Kanyerere



Sportplatz Heiligenkreuz, 200 Zuseher, SR: Harald Insupp

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit

