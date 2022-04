9-Tore Spektakel in Ilz: Später Doppelschlag von Meimer trifft Rottenmann hart

Details Samstag, 30. April 2022 07:52

Bei der Begegnung zwischen dem Ilzer SV und dem SV fisatec Rottenmann lieferten wurden die 350 Besucher mit Toren am laufenden Band verwöhnt. Insgesamt neun Treffer erzielten die beiden Teams - am Ende setzte sich die Heimelf in einem Spiel, das so manchen lange in Erinnerung bleiben wird, mit 5:4 durch.

Jan Meimer fixierte mit zwei Traumtoren den Ilzer Sieg.

Nach 45 Minuten stand es 2:2

Schon in der ersten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag. In der 35. Minute sahen die 350 Besucher das 1:0 für Rottenmann. Der Gast bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Zan Nikolic für den Ausgleich sorgte (36.). Tobias Breitenberger brachte Ilzer Sportvereinigung nach 39 Minuten die 2:1-Führung. Wer glaubte, SV Rottenmann sei geschockt, irrte. Damjan Poposki machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (43.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

In Minute 59 ging der Ilzer SV durch den zweiten Treffer von Nikolic in Führung. Die passende Antwort hatte Rottenmann parat - Dominic Pürcher regulierte in der 65. Minute das Zwischenergebnis auf 3:3. Dass SV Rottenmann in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Benjamin Zeiselberger, der in der 75. Minute zur Stelle war und auf 3:4 stellte.

Dominic Pürcher ließ Rottenmann mit seinem Führungstreffer noch hoffen

In Minute 75 führte Rottenmann noch mit 4:3

Für Rottenmann nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Jan Meimer drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (83./88.) und sicherte Ilz einen Last-Minute-Sieg. Am Ende setzte sich der lzer SV gegen den SV Rottenmann mit 5:4 durch.

Nachdem Ilzer SV die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Ilz aktuell den sechsten Rang. Im Tableau hatte der Sieg von Ilzer Sportvereinigung keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Acht Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat Ilzer SV derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Ilz, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Ilz bleibt neunter - Rottenmann rutscht auf Platz 15 ab

Rottenmann muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Ilzer Sportvereinigung – SV Rottenmann bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung von Rottenmann stimmt es ganz und gar nicht: 50 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich SV Rottenmann schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für Rottenmann nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.

Ilzer SV tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SC Stadtwerke Bruck/Mur an. Einen Tag später empfängt SV Rottenmann SC Geomix Liezen.

Stimme zum Spiel:

Christian Waldl, Trainer Ilz:

"So ein verrücktes Spiel habe ich überhaupt noch nie erlebt. Der Ausgang war für meine Mannschaft glücklich."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SV Rottenmann, 5:4 (2:2)

88 Jan Meimer 5:4

83 Jan Meimer 4:4

75 Benjamin Zeiselberger 3:4

65 Dominic Puercher 3:3

59 Zan Nikolic 3:2

43 Damjan Poposki 2:2

39 Tobias Breitenberger 2:1

36 Zan Nikolic 1:1

35 Bartomeu Perello Palou 0:1

Startformationen:

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Jan Meimer, Anze Kosnik, Zan Nikolic, Simon Paier, Nico Scharler, Markus Schrott, Tobias Breitenberger, Leon Martincevic, Christoph Gruber (K)

Rottenmann: Max Waldsam - Dominic Pürcher, Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Damjan Poposki, Christoph Rindler (K), Kevin Josipovic, Matthias Waldhuber, Bartomeu Perello Palou, Nikolas Gruber - Benjamin Zeiselberger

by ReD

Foto: Richard Purgstaller