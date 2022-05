Knappe Kiste: Wildon stoppt Talfahrt und holt in St. Michael drei Punkte

Details Sonntag, 15. Mai 2022 07:10

SV Wildon trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen St. Michael davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Wildon. Die Hausherren stellten sich mit aller Kraft dagegen, wollten unbedingt die Niederlage vermeiden. Am Ende setzten sich die Gäste dennoch durch.

Tadej Vidmajer sorgte für den einzigen Treffer im Spiel und sicherte Wildon den Sieg

Mit einem versteckten Schuss von der Strafraumgrenze war es Tadej Vidmajer, der vor 180 Zuschauern in der 30. Minute das 1:0 für den SV Raiffeisen Wildon besorgte. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte SV Wildon der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

68 Gegentreffer hat ESV St. Michael mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Landesliga. Mit 17 ergatterten Punkten steht das Heimteam auf Tabellenplatz 16. Im Angriff von St. Michael herrscht Flaute. Erst 21-mal brachte ESV St. Michael den Ball im gegnerischen Tor unter. St. Michael kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. ESV St. Michael bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wildon im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Neun Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat SV Raiffeisen Wildon momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SV Wildon endlich wieder einmal drei Punkte.

Nächster Prüfstein für St. Michael ist SV Rottenmann auf gegnerischer Anlage (Dienstag, 19:00). Wildon misst sich zur selben Zeit mit SV Domaines Kilger Frauental.

Landesliga: ESV St. Michael – SV Raiffeisen Wildon, 0:1 (0:1)

30 Tadej Vidmajer 0:1

Startformationen:

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Sascha Troger, Tobias Bracher, Jan Schatzl, Andre Posch, Mario Fina - Stefan Tschabuschnig, Christoph Bracher

SV Wildon: Marcel Volinz - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Fabian Lechmann, Robert Pusaver - Sandro Foda, Leon Crncic, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Tadej Vidmajer

by ReD

Foto: Richard Purgstaller