Wildon: Ex-Spieler Robert Kothleitner löst Udo Kleindienst als Trainer ab

Details Dienstag, 31. Mai 2022 20:43

Einen Trainerwechsel gibt es in der Landesliga zu vermelden! Udo Kleindienst teilte dem SV Raiffeisen Wildon mit, dass er ab Sommer eine Pause einlegen wird. Was die Verantwortlichen, die sich beim abgewanderten Coach auf diesem Wege herzlich für dessen erbrachte Leistung bedanken möchten, dazu bewog, eine zeitnahe Lösung zu finden. Und man wurde rasch fündig: Ab sofort übernimmt der 32-jährige ehemalige Defensivspieler Robert Kothleitner das Kommando auf der Trainerbank.

Der ehemalige Spieler Robert Kothleitner (links) übernimmt ab sofort das Traineramt beim SV Wildon.

Ab sofort trägt Robert Kothleitner die Verantwortung

Der SV Wildon ist gegenwärtig mit 36 Punkten aus 28 Spielen in der höchsten steirischen Spielklasse am 10. Tabellenplatz zu finden. Da ist doch Luft nach oben gegeben bzw. hat man sich wohl etwas mehr erwartet. So fehlen den Wildonern zu den beiden Spitzen-Teams zwei Runden vor Schluss doch satte 32 Punkte. Damit war nicht zu rechnen, dass die Schere so weit auseinander klafft. Andererseits ist es Trainer Kleindienst gelungen die Mannschaft in der Liga zu etablieren. So übernimmt Robert Kothleitner, er ist schon am Freitag zuhause gegen Fürstenfeld der starke Mann auf der Seitenoutlinie, praktisch eine fertige Mannschaft. Man wird sehen ob es in der Sommer-Übertrittszeit zu Kaderveränderungen kommen wird. Fakt ist, dass der SV Wildon auch in der Spielzeit 22/23 in der Liga eine tragende Rolle spielen soll.

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit