Gehörig zurechtgestutzt: Lafnitzer Amateure fahren mit Bruck Schlitten

Freitag, 03. Juni 2022

Am 29. bzw. vorletzten Spieltag trafen in der Landesliga die SV Licht Loidl Lafnitz Amateure auf den SC Stadtwerke Bruck/Mur. Einmal mehr präsentierten sich dabei die jungen Lafnitzer in einer hervorragenden Spiellaune. Die Bilanz im Frühjahr ist wahrlich aller Ehren wert: 10 Siege 1 Remis, Torverhältnis: 35:4!

Stefan Sulzer kann sich bei den Lafnitz Amateuren gegen Bruck/Mur zweimal in die Schützenliste eintragen.

Die Gäste aus Bruck haben das Nachsehen

In Bruck/Mur wird man wohl froh sein, wenn die Spielzeit zu Ende geht. Denn nach der kurzen Euphorie die nach dem Trainerwechsel zu verzeichnen war, ist man wieder in das "alte Strickmuster" verfallen. So steht man auch bei den erneut groß aufspielenden Lafnitzern völlig auf verlorenen Posten. Nur gut dass die Brucker in der Schlussphase mit dem Abstiegskampf nichts mehr am Hut haben. Der SV Lafnitz verabschiedete heute vor Spielbeginn Wolfgang Waldl, Michael Kölbl, Martin Rodler und Christoph Wagner. - Sie bestreiten alle ihr letztes Heimspiel für den SVL! Vom Start weg drücken die Guger-Schützlinge wie gewohnt ordentlich auf das Gaspedal. 23. Minute: Stefan Binder bringt die Hausherren mit 1:0 in Führung. Dann hätte es aber 1:1 stehen müssen, aber Stadler kann aus einer Topchance kein Kapital schlagen. 36. Minute: Stefan Sulzer scheitert zuerst am Pfosten, kann dann aber verwerten - Halbzeitstand: 2:0.

Lafnitz lässt Ball und Gegner laufen

Im zweiten Durchgang gelingt es der "dritten Kraft in der Liga" noch ein Schäuferl draufzulegen. 53. Minute: Martin Rodler haut den Ball nach einem Eckball in seinem letzten Heimspiel mit der Ferse in den Winkel. Der Treffer verdient das "Prädikat sehenswert". 59. Minute: Edin Mujkanovic schießt platziert und lässt Bruck-Tormann Maierhofer keine Chance - 4:0. Die Brucker werden in dieser Phase des Spiels wahrlich zu Statisten degradiert. Der Torhunger des Gastgebers sollte aber noch nicht gestillt sein: So gelingt es in der 85. Minute auch noch Tor Nummer fünf zu erzielen. Stefan Sulzer schnürt dabei seinen Doppelpack - Spielendstand in einer sehr einseitigen Begegnung 5:0.

SV LAFNITZ AMATEURE - SC BRUCK/MUR 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (23. Binder), 2:0 (36. Sulzer), 3:0 (53. Rodler), 4:0 (59. Mujkanovic), 5:0 (85. Sulzer)

Startformationen:

Lafnitz: Lucas Wabnig - Michael Kölbl, Peter Kandlhofer, Martin Rodler, Julian Fabian - BEd Wolfgang Waldl (K), Stefan Binder, Marc Kögl, Elias Neubauer, Edin Mujkanovic - Stefan Sulzer

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Andreas Hafellner, Gjergj Shabani - Pascal Lipp, Jakob Erlsbacher (K), Florian Stadler, Gjin Gjinaj, Lukas Stadler, Sebastian Paier, Marcel Katic - Lukas Tomic

Fußballarena Lafnitz, 100 Zuseher, SR: Lena Hirtl

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit