Ilz feiert Sieg in engem Match gegen Lebring

Details Freitag, 03. Juni 2022 21:53

Der Ilzer SV empfing am Freitagabend in der Landesliga den SV Lebring. Für beide Teams ist die Saison gelaufen, dennoch gab es für das Publikum eine rassige Partie zu sehen. Das Spiel endete letztlich mit einem 2:1-Sieg für die Ilzer. Insgesamt wurden wegen diversen Fouls und äußerst strittigen Situationen zehn Minuten nachgespielt, doch der Reihe nach.

Ilzer Pausenführung

Die Lebringer starten gut ins Match und setzen den Gegner unter Druck. Nach wenigen Minuten hat die Offensivreihe der Lebringer die Großchance, doch der Ball will nicht ins Tor. Kurz darauf ist es der Ilzer Goalie, der die Führung der Lebringer verhindert. Dann kommen auch die Ilzer besser ins Spiel und wagen Offensivaktionen. Kurz darauf muss aber erneut Ilz-Goallie Daniel Schuh eingreifen - er pariert glänzend. Entgegen dem Spielverlauf führen plötzlich die Ilzer. Lucas Friedl wird schön in Szene gesetzt und macht das 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Ilzer nachlegen, was auch gelingen sollte. Zunächst haben aber wieder die Lebringer Oberwasser. Jan Meimer ist es schließlich der das 2:0 von ilz erzielt - in Folge eines Konters. Dann muss wieder Ilz-Goalie Schuh eingreifen und verhindert gerade noch so den Anschlusstreffer. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Marco Heil verkürzt

In der zweiten Halbzeit drückt Lebring auf den Anschlusstreffer. Ein Ilzer Spieler - Torschütze Friedl liegt in dieser Phase verletzt am Boden, kann aber weitermachen. Das und einiges mehr sollte der Schiri später draufgeben. In weiterer Folge gibt es drei Elfmetersituationen, wo der Schiri allerdings nicht pfeift. Allerdings sorgen die Situationen für heftige Kritik. Dann ist es immer wieder Schuh, der seinen Kasten sauber hält, durch starke Paraden das 2:0 festhält. Das Spiel wird dann immer härter und der Schiri muss mehrmals eingreifen. Bei den erwähnten Elfersituationen bleibt seine Pfeife aber stumm. Dann die Nachspielzeit - es sollten letztlich zehn Minuten werden. Marco Heil wird wunderschön freigespielt und trifft zum 1:2 - wird es jetzt etwa doch noch einmal spannend? Nein, auch wenn Lebring noch einmal alles nach vorne schmeißt, bleibt es beim Sieg der Ilzer, die sich bei ihrem Goalie bedanken müssen - er hielt bärenstark an diesem Abend.

Christian Waldl (Trainer Ilz): "Ich denke, dass wir mit dem Sieg zufrieden sein können. Meine Mannschaft hat alles in die Waagschale gelegt - wir wollten den Sieg unbedingt. Durch diverse Schiedsrichterentscheidung ist es bis zur letzten Sekunde spannend gewesen. Für uns war wichtig, uns mit einem Sieg von unseren Fans zu verabschieden. Das ist gelungen. Jetzt wollen wir auch im Derby gegen Fürstenfeld drei Punkte und dann geht es in die wohlverdiente Sommerpause."