Ausgeknockt: Remis gegen Wildon - Rottenmann muss runter in die Oberliga

Rottenmann und SV Wildon beendeten den letzten Spieltag mit dem Endstand von 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Wildon gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV Raiffeisen Wildon der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte SV Rottenmann mit 3:0 für sich entschieden.

Für die Rottenmanner und Trainer Karl Dusvald heißt es nun den bitteren Weg in die Oberliga antreten zu müssen.

Rottenmann wirft alles verfügbare in die Waagschale

Die Ausgangslage war vor dem Spiel glasklar vorgegeben. Rottenmann benötigte unbedingt einen Sieg um in die Relegation zu kommen, Wildon kann soweit unbeschwert an die Sache herangehen. So sieht Wildon-Coach Robert Kothleitner die Abschluss-Begegnung: "Unser Ziel war im Ballbesitz über die Flügel Überzahl zu schaffen und durch gute Boxbesetzung Abschlüsse zu suchen. Gegen den Ball in unterschiedlichen Phasen hohes Anlaufen und nach Ballverlust den Ball schnellstmöglich retour erobern. Ersten 10 Minuten hat unser hohes Anlaufen nicht optimal funktioniert wodurch Rottenmann immer wieder unsere Pressinglinie überspielen konnte, aber trotzdem zu keinen nennenswerten Chancen gekommen ist. Haben dann auf 4-4-1-1 umgestellt wodurch wir Rottenmann weniger Anspielmöglichkeiten in der Tiefe angeboten haben. Danach haben wir in der 20. Minute mit einer wunderschönen Kombination über den Flügel durch einen Stanglspass von Perger auf Schlatte das 1:0 gemacht. Wir haben das Spiel dann im Griff gehabt und leider kurz vor der Halbzeit aus klarer Abseitsposition das 1:1 erhalten (hat auch Schiri zugegeben, dass er es so gesehen hat, aber der Liri hat angezeigt)."

Wildon bestimmt die Partie - Rottenmann will kein Tor gelingen

Nach dem Seitenwechsel steht die Partie dann Spitz auf Knopf. Letztendlich fehlt der Dusvald-Truppe dann nur ein einziger Treffer um das Relegations-Ticket gegen die KSV Amateure zu ergattern. Dazu wieder der Wildoner Betreuer aus seiner Sicht: "In der zweiten Spielhälfte hätten wir gefühlt 5 Tore schießen müssen. 1x Stange, 3-4mal der Tormann sehr gut gehalten, 3-4mal schlechter letzter Pass wo wir teilweise in Überzahl die Konter nicht klar fertiggespielt haben. Aber auch Rottenmann hat in den letzten 10 Minuten noch 1-2 gute Chancen gehabt, die unser Tormann gut gehalten hat." Zu guter Letzt leuchtet ein 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, dass für den Gastgeber ein echtes Desaster darstellt. Heißt es nun doch als Letzter wiederum den Gang in die Oberliga Nord anzutreten. Der SV Wildon beendet die Spielzeit am verbesserungsfähigen 10. Tabellenplatz.

Die Bilanzen erscheinen ausbaufähig

Nach einer mageren Saison steht für SV Rottenmann der Abstieg zu Buche. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 44:67, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für die Gastgeber eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Rottenmann. Die Paltentaler sammelte im Saisonverlauf gerade einmal fünf Siege, acht Remis und 17 Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Rottenmann in dieser Zeit nur einmal gewann.

Wildon läuft am Ende der Saison auf Platz zehn im unteren Mittelfeld ein. Im Angriff des Gasts fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 43 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Was für SV Raiffeisen Wildon bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und sieben Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen machte SV Wildon deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Wildon:

"Alles in allem war es von uns ein gutes Spiel, alle Spieler haben im letzten Spiel der Saison nochmals alles versucht, doch wissen wir auch, dass wir in der letzten Zone noch klarer, ruhiger und präziser agieren müssen, um dann auch die nötigen Tore zu erzielen. Jetzt mal Pause, abschalten, Zeit mit Familie und Freunde genießen und in zwei Wochen gehts dann wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison los."

Startformationen:

Rottenmann: Jose Alfonso Tomas Santiago - Dominic Pürcher, Philipp Seiser , BA (K), Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Marco Felsner, Damjan Poposki, Christoph Rindler, Nikolas Gruber - Octavian Draghici, Benjamin Zeiselberger

SV Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Fabian Lechmann, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner - Mag. Patrick Franz Schlatte



Paltenstadion, 150 Zuseher, SR: Rene Feldbaumer

