Weiss macht bei Mettersdorf gegen Lafnitz den Unterschied

Details Samstag, 11. Juni 2022 08:30

USV Mettersdorf feierte das Saisonende in der Landesliga mit einem 1:0-Sieg vor heimischem Publikum gegen die Lafnitz Amateure. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel war beiden Mannschaften ein Torerfolg verwehrt geblieben.

Das Spiel beginnt praktisch mit einem Elferpfiff im Strafraum der Mettersdorfer. Lafnitz-Kapitän Kölbl tritt an, doch er verschießt. Das ist ein Weckruf für die Mettersdorfer, die schon kurz darauf mehr für das Offensivspiel tun. Ein Weitschuss von Geissler geht dann nur knapp über das Tor. Das Spiel entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch. Geissler kommt nach einer Flanke von Polanc aus acht Metern zum Schuss, doch der Ball geht knapp über das Tor. Kurz darauf setzt Polanz gut durch, schiebt den Ball aber an Tormann und Tor vorbei. Zum Pausnpfiff noch eine Chance für Lafnitz: Sulzer erkämpft sich den Ball gegen Grubesic, doch Neuhold holt ihm dem Ball von den Füßen. Somit geht es torlos in die Pause.

Im zweiten Durchgang dauert es ein wenig, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Erst in der Schlussphase gewinnt das Spiel dann wieder an Fahrt. Mettersdorfs Trstenjak schießt aus 22 Meter den Ball an die Kreuzlatte! Top-Chance für die Mettersdorfer in der 75. Minute. Kurz darauf zappelt das Leder dann doch im Netz von Lafnitz: Dominik Derrant spielt den Ball perfekt über die rechte Seite in die Mitte und Dominik Weiss schiebt staubtrocken zum 1:0 ein. Jetzt müssen die Lafnitzer riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Es bleibt aber dabei - Mettersdorf gewinn vor 250 Zuschauern knapp mit 1:0.

Das große Potential von USV RB Mettersdorf blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit USV Mettersdorf zu rechnen sein. Die Offensive von Mettersdorf kam in dieser Saison so manches Mal auf Betriebstemperatur. Die 62 geschossenen Treffer sind im Ligavergleich ein ausgesprochen guter Wert. USV RB Mettersdorf blickt zum Ende der Saison auf ein respektables Abschneiden – 14 Siege und sieben Remis stehen auf dem Konto. Neunmal kassierte man eine Schlappe. Der großartige Saisonendspurt von USV Mettersdorf mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen reichte nicht mehr, um nach ganz oben zu kommen. Mettersdorf machte aber deutlich, wo man in der nächsten Spielzeit mitspielen will.

Über weite Strecken der Saison zeigte die Reserve von Lafnitz große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Beim Gast griff in dieser Saison ein Rad ins andere, was sich im hervorragenden Torverhältnis von 80:29 widerspiegelt. Für SV Lafnitz II lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 18 Siegen, sechs Remis und nur sechs Pleiten eindrucksvoll belegt. Lafnitz II zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Maurice Amtmann (Trainer Mettersdorf): "Wir haben gewusst, dass es eine schwere Partie wird gegen Lafnitz, aber ich denke, dass wir in Anbetracht des Chancenpluses verdient gewonnen haben. Natürlich kann das Spiel ganz anders laufen, wenn Lafnitz nach wenigen Sekunden das 1:0 macht. So sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden und freuen uns jetzt auf die Sommerpause."

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SV Lafnitz II, 1:0 (0:0)

83 Dominik Weiss 1:0