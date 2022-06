Relegation: Am Mittwoch/Samstag kommt es zu 8 heißen Duellen

Details Sonntag, 12. Juni 2022 15:45

Die Punktejagd in den steirischen Amateurligen ist an diesem Wochenende zu Ende gegangen. An dieser Stelle allen 26 Meistern noch einmal "Herzlichen Glückwunsch"! Aber noch ist das letzte Wort nicht gesprochen bzw. stehen noch die 8 Relegationsspiele an. Wem gelingt es dabei die Klasse zu halten bzw. wer schafft es doch noch in die nächsthöhere Liga aufsteigen. Fragen die an diesem Wochenende beantwortet werden. Auch nicht uninteressant: Die Relegation wird noch mit der Auswärtstorregel gespielt. Hier in der Übersicht die brandheißen 8 Begegnungen:

Relegation Hinspiele (Mittwoch, 15. Juni, 18:30 /19:00 Uhr):

HITZENDORF - PACHERN

ALLERHEILIGEN II - PÖLFING BRUNN

WEISSKIRCHEN - ST. BARBARA

FRANNACH - FELDBACH

KSV AMATEURE - SC LIEZEN

JUDENBURG II - ST. LAMBRECHT

LIEBOCH - GRATKORN II

HIRNSDORF - ST. LORENZEN/W.

Relegation Rückspiele (Samstag, 18. Juni, 17:00 Uhr):

PACHERN - HITZENDORF

PÖLFING BRUNN - ALLERHEILIGEN II

ST. BARBARA - WEISSKIRCHEN

FELDBACH - FRANNACH

SC LIEZEN - KSV AMATEURE

ST. LAMBRECHT - JUDENBURG II

GRATKORN II - LIEBOCH

ST. LORENZEN/W. - HIRNSDORF

© Robert Tafeit