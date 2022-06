42 Überflieger: Das sind die Steirer-Teams, die diesmal aufsteigen

Details Sonntag, 19. Juni 2022 15:12

Mit Samstag, 18. Juni sind alle Entscheidungen im steirischen Amateur-Fußball gefallen. In den 8 Relegationsspielen schafften es gleich 6 "Herausforderer" die nächsthöhere Spielklasse zu erreichen. Mit Pachern und dem SC Liezen bewerkstelligten es nur zwei Teams, die Klasse zu halten. Zu den 26 Meistern kommen dann noch 10 Mannschaften hinzu, die in den Genuss kamen, als Zweitplatzierter aufzusteigen. Was dann in der Endabrechnung 42 Aufsteiger ergibt. Nach der zweijährigen coronabedingten Zwangspause braucht das der Fußball ganz dringend. Eben dass die Ligen im Spieljahr 22/23 wieder neu zusammengestellt werden. Denn die Monotonie, permanent mit den selben Gegnern konfrontiert zu sein, war zuletzt schon etwas unerträglich geworden. Hier schon einmal in der Übersicht die 40 Vereine, die über den Aufstieg jubeln dürfen:

LIGA MEISTER ZWEITER LL Leoben OLN Judenburg OLM Köflach OLS Fehring ULM Werndorf ULS St.Margarethen Frannach (RL) ULNA Thörl ULNB St.Peter/Kbg. ULW Tillmitsch ULO Greinbach GLM Feldkirchen St.Marein/Graz GLS Siebing Sinabelkirchen GLMU Krakaudorf Weißkirchen (RL) GLE Gaishorn GLW Söding Allerheiligen II (RL) GLO Dechantskirchen Pinggau-Friedberg GLMÜ Proleb Parschlug 1.MA Stiwoll 1.W Wies St.Nikolai/S. 1.OA Schönegg Schäffern 1.MMA Seckau Judenburg II (RL) 1.E Stein/Enns Wörschach 1.MB ESK Graz Lieboch (RL) 1.S Bad Radkersburg Großwilfersdorf/Ilz II 1.OB St.Kathrein/Off. Hirnsdorf (RL) 1.MMB Niklasdorf Krieglach II,Rapid Kapfenb.

