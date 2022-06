Auf einen Blick: 62 Landesliga-Testspiele sind schon einmal terminiert

Details Dienstag, 28. Juni 2022 18:29

Kaum ist die Punktejagd in der Landesliga 21/22 beendet bzw. die kurze Zeit des Durchschnaufens vorbei, schon stehen die ersten Testspiele für die Spielzeit 22/23 ins Haus. Bereits am Freitag, 1. Juli geht es los mit den ersten Probegalopps. Da wird freilich noch eifrig experimentiert und getestet. Die Meisterschaft in der höchsten steirischen Spielklasse beginnt dann am Wochenende 29./30. Juli.

VEREIN GEGNER LIGA DATUM VOITSBERG A.Klagenfurt A. KLL 9.7 Bärnbach OLM 15.7 Mooskirchen OLM 19.7 METTERSDORF St.Anna/A. RLM 1.7 DSC RLM 5.7 Tobelbad OLM 8.7 Kalsdorf RLM 12.7 Pöllau OLS 15.7 Tillmitsch OLM 22.7 GAMLITZ Unterpremstätten ULM 1.7 Allerheiligen RLM 5.7 Rebenland OLM 9.7 Hengsberg ULW 15.7 Bad Gams ULW 22.7 FRAUENTAL Gleisdorf RLM 8.7 Köflach LL 15.7 Großklein OLM 22.7 HEILIGENKREUZ Kalsdorf RLM 15.7 Gössendorf OLM 22.7 LEBRING Allerheiligen RLM 1.7 Gleisdorf RLM 5.7 Bärnbach OLM 9.7 Tillmitsch OLM 12.7 FÜRSTENFELD Gleisdorf RLM 1.7 Marchfeld RLO 5.7 Sturm II RLM 8.7 Bad Waltersdorf OLS 15.7 Hartberg Am. OLS 22.7 WILDON Bad Gleichenberg RLM 1.7 Groß St. Florian ULW 8.7 Flavia Solva ULW 12.7 Gleinstätten ULW 15.7 Mooskirchen OLM 22.7 BRUCK/MUR DSV Leoben RLM 1.7 KSV 2.L. 5.7 Almenland OLS 8.7 Allerheiligen RLM 12.7 Kindberg-Mürzh. OLN 19.7 Gratkorn OLM 22.7 ILZER SV Kalsdorf RLM 5.7 St.Anna/A. RLM 8.7 Allerheiligen RLM 15.7 Anger OLS 22.7 GNAS Weiz RLM 1.7 Pöllau OLS 5.7 Pinkafeld BLL 11.7 Gleisdorf RLM 15.7 St.Stefan/R. ULS 15.7 Feldbach ULS 22.7 SC LIEZEN Micheldorf OÖL 2.7 DSC RLM 8.7 JUDENBURG Thörl OLN 8.7 ESV Knittelfeld OLN 12.7 St.Margarethen/K. ULNB 15.7 Pöls ULNB 22.7 KÖFLACH ESV Knittelfeld OLN 1.7 ATSV Wolfsberg KLL 9.7 Frauental LL 15.7 Leibnitz ULW 19.7 FEHRING Jennersdorf BLL 1.7 Bad Gleichenberg RLM 8.7 St.Anna/A. RLM 16.7

© Robert Tafeit