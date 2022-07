Punkteteilung in rassigem Match zwischen Gnas und Gamlitz

Details Samstag, 30. Juli 2022 20:08

Der USV Gnas empfing am Freitagabend in der Landesliga den FC Gamlitz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, am Ende gab es aber ein 1:1-Remis. Das Spiel hätte sich das eine oder andere Tor mehr verdient.

Stärkere Gnaser

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Sowohl die Gnaser als auch die Gamlitzer spielen mit offenem Visier. Bis zum ersten Treffer sollte es aber trotz einiger Chancen noch dauern. In der 34. Minute gehen die Gnaser schließlich durch Verteidiger Tobias Kölli mit 1:0 in Führung. Nach einem Eckball von der linken Seite kann Kölli, neben der 2. Stange stehend, einköpfeln. Wenig später haben die Gnaser Glück, denn Alen Polanec trifft die Querlatte. Dann geht es mit der knappen Führung der Gnaser in die Pause.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Völlig anders verläuft die zweite Halbzeit. Von Beginn an machen die Gäste Druck und drängen die Gnaser in die Defensive. Gnas-Torhüter Michael Sammer kann einen Freistoß per Fuß abwehren (56.) und einen wuchtigen Distanzschuss über die Querlatte drehen (63.). Gleich darauf zieht ein Schuss von Rode knapp übers Tor von Sammer (64.). Allmählich erfangen sich die Gnaser von der Drangperiode und können das Spiel wieder einigermaßen offen halten. Ein Tor der Gäste wird in der 87. Minute wegen Abseits aberkannt. Die einzige Torchance der Gnaser im zweiten Abschnitt findet der kurz zuvor eingewechselte Neuzugang Fabian Horvat nach Zuspiel von Gabriel Puntigam in der 89. Minute vor. Sein Schuss zog rechts am Tor vorbei. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, fällt doch noch der Ausgleich. In der 93. Minute gelingt den Gästen, wie schon im Frühjahr (damals war es die 95. Minute), der nicht unverdiente Ausgleich zum 1:1. Ein hoher Ball von Sandro Sabathy senkt sich hinter Goalie Michael Sammer ins Netz.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Also sicher ist es bitter, wenn du so spät doch noch den Ausgleich kassierst. Am Ende muss man aber sagen, dass die Punkteteilung in Ordnung geht. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft nicht unzufrieden. Dennoch müssen wir uns steigern in den nächsten Wochen."