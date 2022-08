2:0 Heimsieg: Gnas überflügelt Tus Heiligenkreuz in der Tabelle

Details Samstag, 13. August 2022 09:45

Vor 600 Besuchern entschied der USV Gnas das Match gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen mit 2:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Mit diesem Sieg klettert die Elf von Marko Kovacevic um sechs Plätze die Tabelle empor und überholt den Gegner.

Gabriel Puntigam traf zum 1:0

600 Zuschauer sahen, wie Gabriel Puntigam in der 15. Minute das 1:0 für Gnas markierte. Bei seinem Weitschuss war Heiligenkreuz-Goalie Daniel Stoiser chancenlos. Die Gäste kamen aus dem Spiel heraus kaum zu Torchancen, waren wenn überhaupt nur durch Standardsituationen gefährlich. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.), dribbelte sich Daniel Hierzer durch die gegnerische Innenverteidigung und schloss seine Aktion mit dem 2:0 ab.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren den Vorsprung sehr gut und ließ kaum noch Möglichkeiten für die Auswärtigen zu. Der 2:0 Vorsprung aus dem ersten Durchgang hatte somit auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand.

Gnas reist nächste Woche nach Köflach, Heiligenkreuz empfängt Ilz

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Gnas im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Tus Heiligenkreuz verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Am nächsten Freitag reist USV Gnas zu ASK Mochart Köflach, zeitgleich empfängt Heiligenkreuz Ilzer Sportvereinigung.

Stimme zum Spiel:

David Hirschmann, Webmaster Heiligenkreuz:

"Das war heute leider eine verdiente Niederlage. Dennoch dürfen wir jetzt nicht die Köpfe hängen lassen und wollen kommende Woche wieder voll angreifen."

Startformationen:

Gnas: Michael Sammer , BEd - Rene Wagist, Jonas Kölli, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, David Friedl, Daniel Wolfgang Hierzer - Raphael Kniewallner (K), Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K), Christoph Michelitsch - Georg Schantl, Manuel Leeb, Marco Heibl, Florian Pinnitsch - Andreas Julian Tatschl, Nino Köpf

Landesliga: USV Gnas – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 2:0 (2:0)

45 Daniel Wolfgang Hierzer 2:0

15 Gabriel Puntigam 1:0