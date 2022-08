Erster Sieg: SV Wildon zwingt SC Bruck/Mur in die Knie

Details Sonntag, 28. August 2022 11:01

SV Wildon hat sich gegen SC Bruck/Mur mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Nach dem Spiel herrschten bei den Platzherren von Bruck/Mur hängende Köpfe, die einen Vorsprung aus der Hand gaben und gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Der SV Raiffeisen Wildon holte nach fünf Runden den ersten Saisonsieg

Bruck ging nach acht Minuten in Führung

Die Begegnung begann für die Hausherren sehr zufriedenstellend - nach einer schönen Aktion markiert Stipo Grgic vor 200 Zuschauern das 1:0 für das Heimteam (8.). Die Gäste wurden jetzt munter und wurden - vorallem durch Standardsituationen - suksezzive gefährlicher. In der 30. Minute verwandelte Patrick Franz Schlatte einen Elfmeter und sorgte für das 1:1.

In Minute 35 zog Erion Krasniqi die Notbremse - der Unparteiische bestrafte ihn mit der roten Karte - Bruck ab sofort nur mehr mit zehn Mann am Feld. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Markus Farnleitner per Kopf für die 2:1 Führung aus Sicht der Gäste - dies war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Robert Pusaver erzielte ein Traumtor

Wildon versuchte nun im zweiten Durchgang den Vorsprung zu verwalten und stellte sich hinten rein - hohe Bälle sollten zum Erfolg führen. Mit einem wahren Traumtor stellte Robert Pusaver das 3:1 für Wildon sicher. Nach einem Eckball zimmerte er einen Ball aus 25 Metern volley genau ins Kreuzeck. (73.). Als Referee Tarik Sahbegovic die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Wildon die drei Zähler unter Dach und Fach.

Bei SC Stadtwerke Bruck/Mur präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist SC Bruck/Mur auf Platz fünf abgerutscht. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Bruck/Mur. SC Stadtwerke Bruck/Mur baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Raiffeisen Wildon in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den 14. Tabellenplatz. Nur einmal ging SV Wildon in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am Freitag muss SC Bruck/Mur bei FC Union RB Weinland Gamlitz ran, zeitgleich wird Wildon von SV Domaines Kilger Frauental in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Stadler, sportlicher Leiter Bruck/Mur:

"Wir haben heute leider uns selbst das Leben schwer gemacht und die rote Karte hat natürlich großen Einfluss auf unser Spiel gehabt. Heute wäre mehr drinnen gewesen. Wir legen aber den Fokus nun voll auf das nächste Spiel."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SV Raiffeisen Wildon, 1:3 (1:2)

73 Robert Pusaver 1:3

46 Markus Farnleitner 1:2

30 Patrick Franz Schlatte 1:1

8 Stipo Grgic 1:0

Startformationen:

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer, Pascal Lipp, Gjergj Shabani, Lukas Tomic, Armin Masovic, Nico Dormann, Stipo Grgic, Gjin Gjinaj, Erion Krasniqi, Mark Riegel (K), Sebastian Paier

Wildon: Chris Weigelt - Jure Travner, Denis Perger, Kenan Iljazovic, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Zorko Gal, Markus Farnleitner - Benjamin Winter, Mag. Patrick Franz Schlatte (K)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller