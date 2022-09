Weiße Weste ausgezogen: Köflacher Derbysieg gegen Voitsberg

Details Freitag, 02. September 2022 21:59

Am 6. Spieltag traf in der Landesliga der ASK Mochart Köflachauf den ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Dabei traf der Sechste auf den Tabellenführer. Sieben Punkte Differenz trennen die beiden Mannschaften.

Die Voitsberger sind das federführende Team

Seit über zehn Jahren kommt es wieder zu diesem mit Hochspannung erwarteten Bezirksderby. Für Aufsteiger Köflach, man ist sehr passabel in die Punktejagd gestartet, stellt diese Begegnung zweifelsohne das "Spiel des Jahres" dar. Die Voitsberger befinden sich allerbestens in Schwung. Ohnedies als Favorit gestartet hält man aktuell beim Punktemaximum. So beginnt die Preiß-Truppe das Spiel dann dann auch. Man ist die klar dominierende Mannschaft. Auch das mit dem Toreschießen sollte alsbald funktionieren. Alex Rother (19.) und Peter Paric (25.) sorgen für einen raschen 0:2-Vorsprung. Aber Köflach bleibt im Spiel, denn nur zwei Minuten später gelingt Christoph Fuchs das Anschlusstor zum 1:2. Mit diesem Spielstand geht es dann vor 1000 Zusehern ab in die Halbzeitpause.

Die Köflacher stellen das Spiel noch auf den Kopf

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Voitsberg bleibt am Drücker, aber den Hausherren gelingt es weiter sehr effizient aufzutreten. 47. Minute: Nikica Filipovic beweist Coolness vor des Gegners Tor - neuer Spielstand: 2:2. Jetzt kommt die Begegnung so richtig in Schwung bzw. steht das Derby jetzt Spitz auf Knopf. Voitsberg lässt gute Möglichkeiten ungenützt. Aber auch die Köflacher sorgen mit ihren Konterangriffen stets für Torgefahr. Letztlich deutet alles auf das 2:2-Unentschieden hin, als es in der 92. Minute doch noch zum fünften Treffer kommt. Nikica Filipovic schnürt einen Doppelpack - Spielendstand: 3:2. Am nächsten Spieltag gastiert Köflach am Freitag, 9. September um 19:00 Uhr in Fürstenfeld. Voitsberg besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen den Aufsteiger Judenburg.

ASK KÖFLACH - ASK VOITSBERG 3:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (19. Rother), 0:2 (25. Paric), 1:2 (27. Fuchs), 2:2 (47. Filipovic), 3:2 (92. Filipovic)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Wir haben es verabsäumt frühzeitig den Sack zuzumachen. Auch nach der Pause hatten wir zwar mehr Ballbesitz, jedoch kein Glück im Abschluss! Köflach war im Konter stets gefährlich, vor dem Tor sehr effizient, womit man dem Gegner zu den 3 Punkten gratulieren muss!

Startformationen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Ivor Horvat, Manuel Ruprechter - Lukas Sidar (K), Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec - Christoph Fuchs, Nikica Filipovic, Gideon Binfor

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Ing. David Hermann, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

Stadion Köflach, 1000 Zuseher, SR: Alexander Lappi

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo