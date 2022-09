Der dreifache Zorko Gal: Frauental steht gegen Wildon auf verlorenen Posten

Details Freitag, 02. September 2022 22:38

Am 6. Spieltag traf in der Landesliga der SV Domaines Kilger Frauental auf den SV Raiffeisen Wildon. Dabei traf der Achte auf den Vierzehnten. Vier Punkte Differenz trennen die beiden Mannschaften.

Wildon's Dreifach-Torschütze: Zorko Gal

Wildon mit einem starken Auftritt

Während die Frauentaler nun bereits seit drei Spieltagen sieglos dastehen (2:9-Tore) ist es den Wildonern zuletzt in Bruck/Mur gelungen, die ersten Punkte auf die Habenseite zu bringen. Dieser Trend sollte sich dann fortsetzen bzw. gelingt es den Gästen mit einem sehr beherzten Auftritt drei weitere Zähler auf die Habenseite zu bringen. Bereits in der Startphase sorgt die Kothleitner-Truppe für klare Fronten. Der 23-jährige Slowene Zorko Gal mit einem Doppelpack (5., 17.) und sein 36-jähriger Landsmann Jure Travner (9.) sorgen für eine rasche 0:3-Führung. Von diesem Schock sollten sich die ohnehin gebeutelten Frauentaler dann nicht mehr erholen. Mit diesem Halbzeitstand war man noch relativ gut bedient.

Für die Frauentaler gibt es nichts zu holen

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Wildon mit der deutlichen Führung im Rücken lässt nun Ball und Gegner laufen. Die Frauentaler sind nicht mehr in der Lage noch eine Wende herbeizuführen. So kommt es letztlich auch wenig überraschend, dass es den Wildonern in der Schlussphase gelingt, ein viertes Mal einzunetzen. Dabei zum dritten Mal in diesem Spiel erfolgreich ist Zorko Gal, der in der 88. Minute für den 0:4-Spielendstand verantwortlich zeichnet. Am nächsten Spieltag gastiert Frauental am Freitag, 9. September um 19:00 Uhr in Mettersdorf. Wildon besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Gamlitz.

SV FRAUENTAL - SV WILDON 0:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (5. Gal), 0:2 (9. Travner), 0:3 (17. Gal), 0:4 (88. Gal)

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Mir fehlen die Worte. 0:11-Tore in den letzten drei Spielen. Da erübrigt sich auch jeglicher Kommentar."

Robert Kothleitner, Trainer Wildon:

"Die Burschen haben sehenswert gekämpft und gerackert. Zudem hat der Spielverlauf gepasst bzw. haben wir sehr abgebrüht vor des Gegners Tor agiert. Jetzt kommt das Glück zurück, das uns in den ersten vier Runden gefehlt hat."

Startformationen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K), Christoph Strommer, Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann, Jonas Janetzko, Manuel Christof, Sascha Bucher, Florin Schmidt, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan

Wildon: Chris Weigelt - Jure Travner, Denis Perger, Kenan Iljazovic, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Zorko Gal, Marc Möstl - Benjamin Winter, Mag. Patrick Franz Schlatte (K)

Sportplatz Frauental, 120 Zuseher, SR: Michael Steindl

Fotocredit: RIPU

by: Roo