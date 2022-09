Am seidenen Faden: Gamlitz weist Bruck/Mur zurecht

Details Freitag, 02. September 2022 23:15

Am 6. Spieltag traf in der Landesliga der FC Union RB Weinland Gamlitz auf den SC Stadtwerke Bruck/Mur. Dabei traf der Elfte auf den Fünfte. Gerade einmal zwei Punkte Differenz trennen die beiden Mannschaften.

Gamlitz-Torschütze zum 2:0: Jan Kristl

Wenig los im ersten Spielabschnitt

Die Gamlitzer laufen nach einem passablen Start, nun schon drei Spieltage einem vollen Erfolg hinterher. Die Brucker rangieren am hervorragenden 5. Tabellenplatz. Zuletzt musste man sich etwas überraschend zuhause dem Nachzügler Wildon geschlagen geben. Bei dieser Begegnung begegnet man einander vom Start weg auf Augenhöhe. Aber Torgelegenheiten bleiben vorerst Mangelware. Erst nach einer gespielten halben Stunde gelangen die Hausherren zur ersten Einschuss-Möglichkeit. Polanec verschießt aber knapp. So kommt es nach einer unspektakulären ersten Halbzeit wenig überraschend zu einem 0:0-Halbzeitstand.

Gamlitz legt nach, Bruck vergibt Elfmeter

Der zweite Durchgang beginnt dann mit einem Brucker Torschuss. Jetzt ist wesentlich mehr Leben im Spiel als das noch in der ersten Hälfte der Fall war. Auch die Gamlitzer verstehen es nun gefährlicher aufzutreten. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Obersteirern sich schadlos zu halten. Bis zur 72. Minute da klingelt es dann erstmalig. Alen Polanec bekommt am rechten 16er-Rand den Ball und verwandelt wunderschön über den Tormann zum 1:0 in die lange Ecke. Nur wenige Minuten später gibt es Elfmeter für Bruck/Mur, den aber Keeper Andrejc parieren kann. Das bessere Ende für sich haben dann letztlich die Gamlitzer. Jan Kristl trifft in der 94. Minute zum 2:0-Spielendstand. Am nächsten Spieltag gastiert Gamlitz am Freitag, 9. September um 19:00 Uhr in Wildon. Bruck/Mur besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen den SC Liezen.

FC GAMLITZ - SC BRUCK/MUR 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (72. Polanec), 2:0 (94. Kristl)

Stimme zum Spiel:

Andreas Kohlberger, Sportlicher Leiter Gamlitz:

"Die Begegnung war über weite Strecken sehr ausgeglichen. Die Brucker haben uns nach der 1:0-Führung ordentlich reingedrückt. Dem Spielverlauf nach wäre eine Remis ebenso gerecht gewesen."

Startformationen:

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec, David Fritz - Gabriel Rode (K), Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Alen Polanec, Reality Arase Asemota, Ivan Mihaljevic - Alen Ploj

SC Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer, Aleksandar Shalev, Gjergj Shabani, Lukas Tomic, Jakob Erlsbacher, Brajan Grgic, Nico Dormann, Stipo Grgic, Mark Riegel (K), Armin Masovic, Sebastian Paier

Weinlandstadion, 250 Zuseher, SR: Patrick Schenke

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo