Liezen zieht trotz Halbzeit Überzahlspiel in Gamlitz den Kürzeren

Details Dienstag, 20. September 2022 22:13

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das FC Union RB Weinland Gamlitz mit 2:1 gegen SC Geomix Liezen gewann. Die Gamlitzer spielten menr als eine Halbzeit lang sogar in Unterzahl. Bei Liezen saß bereits Gottfried Jantschig auf der Trainerbank. Geholfen hat es nicht, denn die Ennstaler fahren ohne Punkte nachhause.

Die Gamlitzer starten stärker ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Fuchs kommt auch gleich nach einem schönen Spielzug aus spitzem Winkel zur Torchance, trifft aber nicht. Kurz darauf ist Philip Bruno Fuchs dann aber doch erfolgreich und versenkt das Leder zum 1:0 im Kasten. Liezen hat die Chance, praktisch im Gegenzug zurückzuschlagen, doch man verfehlt. Dann plötzlich Gelb-Rot für die Gamlitze: Fritz muss vom Platz und die Liezener sind ab sofort in Überzahl. Das könnte eine entscheidende Rolle spielen heute. Anstatt des Ausgleichs fällt in der Nachspielzeit aber das 2:0 für die Gamlitzer. Fuchs staubt nach einem Mihaljevic-Kracher aus 30 Metern ab. Damit ist für klare Fronten gesorgt und kurz darauf geht es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit agieren die Liezener wesentlich offensiver, sie kommen aber zunächst nicht wirklich zwingend vor das Tor der Gamlitzer. Der Anschlusstreffer von Romario Cekaj (66.) kommt letztlich zu spät, denn die Liezener können nicht mehr zulegen. In der Schlussphase vergeben die Gamlitzer in Unterzahl die Chance nach einem Stanglpass zum 3:1, ehe der Schiri abpfeift.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Gamlitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Nur einmal gab sich Gamlitz bisher geschlagen. Sechs Spiele ist es her, dass FC Union RB Weinland Gamlitz zuletzt eine Niederlage kassierte.

SC Liezen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 26 Gegentreffer fing. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Geomix Liezen alles andere als positiv. Für SC Liezen sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Für FC Gamlitz geht es schon am Freitag bei Tus Heiligenkreuz am Waasen weiter. Das nächste Mal ist SC Geomix Liezen am 25.09.2022 gefordert, wenn man bei SV Domaines Kilger Frauental antritt.

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – SC Geomix Liezen, 2:1 (2:0)

66 Romario Cekaj 2:1

43 Philip Bruno Fuchs 2:0

18 Philip Bruno Fuchs 1:0