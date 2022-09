Spannende Partie: Fehring schlägt Lafnitz knapp mit 1:0

Details Samstag, 24. September 2022 07:25

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das UFC Fehring mit 1:0 gegen die Zweitvertretung von SV Lafnitz gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Felix Glanz traf nach 45 Minuten vom Elfmeterpunkt

Die Gastgeber kamen gut ins Spiel, waren in den ersten 30 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und gingen auch bereits in Minut 25 in Führung. Felix Glanz verwertete einen Strafstoß und sorgte somit für sein achtes Saisontor. Die 300 Besucher sahen nun weiterhin eine spannende erste Halbzeit, bei der beide Teams noch zu einigen Möglichkeiten kamen.

Im zweiten Durchgang versuchten die Heimischen das Ergebnis zu verwalten, die Auswärtself wollte sich aber mit diesem Resultat nicht zufrieden geben und spielte mit vollem Karacho nach vor. Auch nach den beiden Ausschlüssen (Lucas Wabnig, Peter Kandlhofer) gaben sich die Lafnitzer nicht auf. Die letzten zwanzig Minuten hatten es in sich und waren an Spannung kaum zu überbieten. Immer wieder waren die Lafnitzer brandgefährlich in der Box der Fehringer - der Kasten von Pascal Sommerfeld war aber wie vernagelt.

Die letzten 20 Minuten werden nochmal so richtig spannend , es herrscht jetzt die gute alte englische Härte am Rasen. Fast schon Überhärte könnte man meinen. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

in der 90. Minute kam Lafnitz II noch zu einer Riesen-Möglichkeit. Nach einem Foul an Stefan Binder im Strafraum zeigte der Unparteiische sofort auf den Elfmeterpunkt. Elias Neubauer legte sich den Ball zurecht und verzog seinen Strafstoß über das Tor. Mit der letzten Chance von Stefan Sulzer in der Nachspielzeit (93.) - sein Schuss ging knapp vorbei - pfiff der Schiedsrichter dann die Partie ab und Fehring freute sich über die drei Punkte.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich UFC Fehring in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Fehring. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Lafnitz II rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab.

Am nächsten Freitag reist UFC Fehring zu SC Stadtwerke Bruck/Mur, zeitgleich empfängt SV Lafnitz II SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimme zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

„Unterm Strich war das ein glücklicher Sieg, aber aufs Jahr gleicht sich alles aus, denn wir haben auch schon einige Punkte liegen gelassen.“

Landesliga: UFC Fehring – SV Lafnitz II, 1:0 (1:0)

25 Felix Glanz 1:0

Startformationen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Michael Weitzer, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Marco Lindner, Sandro Lindner, Leonhard Kaufmann - Felix Glanz

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Gabriel Georg Suprun - Thomas Nico Reisenhofer, Peter Kandlhofer, Julian Fabian - Philipp Scheucher, Stefan Binder, Stefan Trimmel, Florian Harald Prohart, Marc Kögl - Giuliano Luigi Milici, Stefan Sulzer (K)

by René Dretnik

Fotos: Purgstaller