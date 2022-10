Lohn der Bemühungen: Voitsberg knackt Gnas und liegt nun 6 Punkte voran

Details Freitag, 30. September 2022 21:41

Am 11. Spieltag traf in der Landesliga der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf den USV Gnas. Dabei traf der Tabellenführer auf den Fünften. Die Differenz der beiden Mannschaften beträgt neun Punkte.

Torschützen unter sich! Vorne Dreifachtorschütze Jürgen Hiden, dahinter Alex Rother, der das 1:0 markierte.

Starke Voitsberger Vorstellung

Bei diesem Duell ist der heimstarke Leader (5 Siege, Tordifferenz: 16:3) der uneingeschränkte Favorit. Die Gnaser haben in der Fremde doch mit Formschwankungen zu kämpfen (4 Spiele 5 Punkte). Vom Start weg sind es dann auch die Voitsberger, die das Zepter in der Hand haben. 19. Minute: Alexander Rother versenkt das Spielgerät nach einem Freistoßball in der Kreuzecke. 23. Minute: Kapitän Jürgen Hiden verwertet einen Elfmeter zum 2:0. Nach einer gespielten halben Stunde steht es 3:0, diesmal ist Hiden per Kopfball zur Stelle. In der 43. Minute können sich auch die Gnaser in die Schützenliste eintragen. David Friedl sorgt für den 3:1-Halbzeitstand.

Für die Gnaser gibt es nichts zu holen

Auch im zweiten Durchgang sind dann die Weststeirer das federführende Team. Wenngleich es den Gnasern nun besser gelingt sich entsprechend in Szene zu setzen. Nur zu einem Torerfolg sollte es nicht reichen. Da ist der Gastgeber dann schon aus einem anderen Holz geschnitzt. 74. Minute: Petar Paric zeichnet für das 4:1 verantwortlich. Damit aber noch nicht genug, nur eine Minute später legt der ASK noch ein Schäuferl nach. Jürgen Hiden steht dabei zum dritten Mal im Mittelpunkt des Geschehens - Spielendstand: 5:1.In der nächsten Runde gastiert Voitsberg am Freitag, 7. Oktober um 19:00 Uhr beim Ilzer SV. Die Gnaser besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen Fürstenfeld.

ASK VOITSBERG - USV GNAS 5:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (19. Rother), 2:0 (23. Hiden/Elfer), 3:0 (30. Hiden), 3:1 (43. Friedl), 4:1 (74. Paric), 5:1 (75. Hiden)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Dreifach-Torschütze Voitsberg:

"Unser Torjäger Alex Rother hat mit einem sensationellen Freistoßtor den Grundstein für einen souveränen Sieg gelegt! Die frühe Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt und wir haben die Räume, welche sich danach ergeben haben, sehr gut bespielt und bereits in Halbzeit 1 für klare Verhältnisse gesorgt! Jetzt geht es mit breiter Brust nach Ilz!"

Startformationen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Nino Pungarsek, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

Gnas: Michael Sammer - Justin Stefan Horvat, Jonas Kölli - Daniel Zimmermann, Heiko Wohlmuth, David Friedl, David Fink, Daniel Wolfgang Hierzer - Raphael Kniewallner (K), Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier

Sparkassen-Arena, 450 Zuseher, SR: Julian Schnur

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.com

by: Roo