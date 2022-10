Regenschlacht: Später Treffer bringt Frauental den Punkt

Details Freitag, 30. September 2022 22:42

Im Spiel Ilzer Sportvereinigung gegen SV Domaines Kilger Frauental trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Auch wenn der Ausgleichstreffer sehr spät fiel, war er dennoch aus Frauentaler Sicht nicht unverdient.

Thomas Fauland rettete Frauental den Punkt

Ausgeglichene erste Halbzeit

In den ersten 45 Minuten tasteten sich die beiden Teams gegenseitig ab - die 150 Besucher sahen eine ausgeglichene Partie, bei der beide Mannschaften einigen Möglichkeiten ungenützt ließen In Minute 23 stieß Jan Meimer mit dem Frauentaler Goalie Daniel Paul zusammen. Dabei verletzte sich der Ilzer so schwer, dass der Krankenwagen kommen musste. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

In der zweiten Hälfte waren die Hausherren zu Beginn viel aktiver, gingen viel dominanter in die Zweikämpfe und gingen auch völlig verdient in Führung. Zan Nikolic war es, der nach einem missglückten Abwehrversuch der Gäste - nach einem Eckball vom 16er abzog und den Ball ins Tor brachte. Der SV Frauental warf jetzt alles nach vor und der Mut wurde schlussendlich auch belohnt.

Jan Meimer verletzte sich schwer

Thomas Fauland avancierte zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (95.) doch noch den Ausgleich erzielte. Nach einem schönen Querpass, des zuvor eingewechselten Julian Christoph drückte er den Ball eiskalt über die Linie. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Ilzer SV und Frauental spielten unentschieden.

Wir haben nie aufgeben, haben Moral gezeigt. Auch wenn der Punkt glücklich war er dennoch verdient. Wir sind jetzt seit zwei ungeschlagen und wollen diesen Schwung in die nächste Partie gegen Heiligenkreuz mitnehmen. Patrick Rieger, Frauental-Trainer

Ilz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke der Gastgeber liegt in der Offensive – mit insgesamt 20 erzielten Treffern. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Ilzer Sportvereinigung kann einfach nicht gewinnen.

Die Ausbeute der Offensive ist bei SV Domaines Kilger Frauental verbesserungswürdig, was man an den erst 13 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Mit diesem Unentschieden verpasste Ilz die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Ilzer SV damit auch unverändert auf Rang 13. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Während Ilzer Sportvereinigung am kommenden Freitag ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg empfängt, bekommt es SV Frauental am selben Tag mit Tus Heiligenkreuz am Waasen zu tun.

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SV Domaines Kilger Frauental, 1:1 (0:0)

95 Thomas Fauland 1:1

65 Zan Nikolic 1:0

Startformationen:

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Marcel Kene, Jan Meimer, Zan Nikolic, Clemens Seifried, Mihael Sopcic (K), Adel Halilovic, Michael Kuwal , BSc, Markus Hadler, Leon Martincevic

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Erich Baumann, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Thomas Fauland, Maximilian Suppan

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller