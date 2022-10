Ilz gibt Spiel gegen Lafnitz nach 2:0-Führung noch aus der Hand

Details Freitag, 21. Oktober 2022 22:59

Am Freitag kam die Reserve von SV Lafnitz bei der Ilzer Sportvereinigung zu einem 2:2-Unentschieden. Die Ilzer führten bereits mit 2:0 zur Pause, gaben das Spiel aber noch einmal aus der Hand - auch weil man die eigenen Tormöglichkeiten nicht nutzte. Denn davon gab es eine Vielzahl.

Die Ilzer finden gut ins Match. Nach wenigen Augenblicken bereits zwei vielversprechende Chancen, doch es bleibt beim 0:0 - Nikolic trifft aus fünf Metern das Tor nicht. Dann ein Lafnitzer Schussversuch aus der Distanz, der Ball ist lang in der Luft und landet dann auf dem Tor. Nikolic bringt in der 19. Minute einen Freistoß hoch in die Box, dort hechtet der Keeper der Gäste dem Ball entgegen und faustet das Leder weg.

Die Ilzer nähern sich immer weiter dem gegnerischen Tor an. Nikolic bekommt auf der Seite einen Freistoß zugesprochen. Er bringt den Ball hoch in die Box, dort können die Gäste aber klären. In der 24. Minute ist es so weit: Der Lafnitzer Keeper trifft den Ball beim Ausschuss nicht richtig, der Ball landet dann bei Michael Kuwal. Dieser bringt den Ball nicht richtig unter Kontrolle, zieht dann aus knapp 25 Metern ab und der Ball kracht ins Netz. Kurz darauf beinahe das 2:0, doch Suprun pariert glänzend. In der 37. Minute geht Zan Nikolic auf der Seite an drei Gegenspielern vorbei, bringt die Flanke dann genau auf Tormann Suprun, dieser lässt den Ball allerdings aus, er prallt gegen die Stange und im Nachfassen hat der Schlussmann der Gäste den Ball dann fest in seinen Händen. Mit dem Pausenpfiff dann das 2:0 für die Ilzer: Nikolics Eckstoß fliegt an Freund und Feind vorbei und landet bei Alexander Pieber - dessen Schuss geht dann abgefälscht ins kurze Eck.





Gute Ilzer Chancen

Im zweiten Durchgang startet Ilz wieder stärker und vergibt wie schon im ersten Durchgang gute Möglichkeiten - hoffentlich rächt sich der Umgang mit den Chancen nicht noch. Nach einem Ilzer Konter hat Pieber die Chance auf seinen Doppelpack, sein Ausenristschuss wird allerdings geblockt. Nach 63 Minuten plötzlich das 1:2 - ein abgefälschter Trimmel-Schuss aus der zweiten Reihe, so hoch wie ein Flugzeug, senkt sich ganz langsam. Normal würde jeder Keeper Danke sagen, aber Schuh schaut zu und der Ball senkt sich hinter seinem Rücken ins Tor. Geht jetzt doch noch etwas für die Lafnitzer? Die Gäste werfen alles nach vorne und in der 89. Minute wird das Risiko belohnt. Aus abseitsverdächtiger Position treffen die Lafnitzer zum Ausgleich - dann ist das Spiel zum Ärger der Ilzer Mannschaft, Funktionäre und Fans zu Ende und Lafnitz jubelt über einen gewonnenen Punkt.

Ilzer Sportvereinigung muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ilzer SV findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Ilz liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 31 Gegentreffer fing. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Ilzer Sportvereinigung derzeit auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Ilzer SV kann einfach nicht gewinnen.

Talfahrt für Lafnitz

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Lafnitz II in der Tabelle auf Platz zehn. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. SV Lafnitz II musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am kommenden Samstag trifft Ilz auf SC Stadtwerke Bruck/Mur, Lafnitz II spielt tags zuvor gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SV Lafnitz II, 2:2 (2:0)

90 Philipp Scheucher 2:2

65 Stefan Trimmel 2:1

44 Alexander Pieber 2:0

22 Michael Kuwal 1:0