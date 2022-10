Underdog besiegt den Favoriten: Wildon zwingt Mettersdorf in die Knie

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:33

Nach der bitteren 1:5 Klatsche am vergangenen Wochende zeigte sich der SV Raiffeisen Wildon diesmal von seiner besten Seite und gewann das Freitagsspiel gegen den USV RB Mettersdorf mit 3:1. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem Underdog beugen mussten.

Sportchef Heinz Karner war diesmal mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden

Mit einem völlig anderen Gesicht als zuletzt zeigte sich die Gäste von Beginn an und gingen auch völlig verdient in Führung. Nach einer schönen Aktion und dem daraus resultierenden Zuspiel von Patrick Schlatte sicherte Benjamin Winter dem Gast vor 300 Zuschauern die Führung (27.). Der USV Mettersdorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Wildon hatte bis zur Pause Bestand.

Erst nach 71 Minuten konnten die Hausherren den gegnerischen Torhüter Andreas Boßler bezwingen. Dominik Derrant (71.) drückte die Kugel nach einem weiten Pass über die Linie und bejubelte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Dieser hielt aber nur kurz, denn in der 77. Minute überwand die Auswärtsmannschaft erneut die Abwehr der Gastgeber. Marc Möstl beförderte nach einer Flanke von Robert Pusaver das Leder ins gegnerische Netz.

Patrick Schlatte legte ein Tor auf und steuerte selbst einen Treffer bei

Patrick Franz Schlatte stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SV Wildon her (86.) und sorgte somit für den schlussendlich verdienten Auswärtserfolg für seine Mannschaft. Die Elf von Robert Kothleitner raubte dem Favoriten die drei Punkte und verschafft sich wieder ein wenig Luft aus dem unteren Tabellenabschnitt.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Mettersdorf in der Tabelle stabil. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für USV RB Mettersdorf, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Wildon rangiert jetzt am elften Platz

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Raiffeisen Wildon in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV Wildon momentan auf dem Konto.

USV Mettersdorf tritt am Freitag, den 28.10.2022, um 19:00 Uhr, bei FC Union RB Weinland Gamlitz an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Wildon USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner, sportlicher Leiter Wildon:

„Wir haben diesmal über 90 Minuten die Zweikämpfe voll angenommen und haben verdient gewonnen. Wir waren von der ersten Minute an die bessere Mannschaft!"

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SV Raiffeisen Wildon, 1:3 (0:1)

86 Patrick Franz Schlatte 1:3

77 Marc Moestl 1:2

71 Dominik Derrant 1:1

27 Benjamin Winter 0:1

Startformationen:

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Tobias Tomka, Gregor Zelko, Peter Kozissnik, Dominik Derrant - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Philipp Sittsam

Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Zorko Gal, Marc Möstl, Matic Crnic - Benjamin Winter, Mag. Patrick Franz Schlatte (K)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller