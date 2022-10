Überraschung! Judenburg ringt Heiligenkreuz nieder

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 16:19

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC Judenburg und Tus Heiligenkreuz am Waasen, die mit 1:0 endete. Die Experten wiesen Tus Heiligenkreuz vor dem Match gegen Judenburg die klare Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Die Judenburger zieren zwar weiterhin das Tabellenende, doch der Dreier kommt gerade recht. Man verkürzt den Rückstand auf die übrigen Teams im Tabellenkeller.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Dabei hatten die Heiligenkreuzer die Top-Chance auf den Führungstreffer, doch man vergibt vom Elfmeterpunkt in der 38. Minute. Judenburg geht generell mit voller Kampfeskraft zur Sache und bringt das 0:0 in die Pause.

Klicnik mit Goldtor

Im zweiten Durchgang starten die Gastgeber besser - Christian Ritzmaier vergibt in dieser Phase gleich aus aussichtsreicher Position. Das wäre die Führung für die Judenburger gewesen. Dann wird die Partie ruppiger und die Intensität steigt. In der 80. Minute beinahe der Führungstreffer für die Heiligenkreuzer, doch der Ball geht knapp vorbei. Gefeierter Mann des Spiels ist schließlich Marc Klicnik, der FC Judenburg mit seinem Treffer in der 87. Minute den Vorsprung brachte - nach schöner Vorarbeit von Marco Holzer bringt schlussendlich Klicnik die Kugel im Gäste-Tor unter. Das 1:0 für das Tabellenschusslicht ist gleichzeitig der Endstand.

FC Judenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sechs Zählern aus 14 Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 14 Treffern stellt Judenburg den harmlosesten Angriff der Landesliga. In dieser Saison sammelte Judenburg bisher zwei Siege und kassierte zwölf Niederlagen.

Tus Heiligenkreuz am Waasen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Tus Heiligenkreuz in dieser Zeit nur einmal gewann.

FC Judenburg tritt am Freitag, den 28.10.2022, um 19:00 Uhr, bei ASK Mochart Köflach an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Heiligenkreuz UFC Fehring.

David Hirschmann (Pressesprecher TUS Heiligenkreuz): "Das war heute leider eine verdiente Niederlage gegen ein tapfer kämpfendes Tabellenschlusslicht. Gratulation an Judenburg."

Landesliga: FC Judenburg – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 1:0 (0:0)

87 Marc Klicnik 1:0