Gerechte Punkteteilung: Köflach und Fehring trennen sich mit 1:1

Details Freitag, 10. März 2023 21:46

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von ASK Mochart Köflach gegen UFC Fehring. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte Fehring einen 2:0-Sieg gefeiert.

Eine 30-Meter-Bombe von Paul Glanz führte zum Ausgleich

Obwohl die Gäste, gegen sehr defensiv agierende Hausherren, sehr gut in die Partie kamen, brachte Roland Hartmann sein Team in der 29. Minute auf die vermeintliche Siegerstraße. Nach einem kurz abgespielten Eckball und der daraus resultierenden Flanke setzte er sich nach einem Gestocher im Sechszehner durch und traf zur 1:0 Führung.

Jetzt erst recht, dachte sich Paul Glanz, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (32.). Mit einer Bombe aus 30 Metern ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance - der Ball zappelte zum 1:1 Ausgleich im Netz. Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb - die besseren Möglichkeiten hatte allerdings das Auswärtsteam.

Köflachs Defensivabteilung gehört zu den Besten der Liga

Die Defensive von ASK Köflach (17 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Landesliga zu bieten hat. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. UFC Fehring verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Seit fünf Begegnungen haben die Gäste das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Mit diesem Unentschieden verpasste UFC Fehring die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle bleibt Fehring trotzdem auf Rang fünf, könnte aber von Fürstenfeld überholt werden.

Köflach tritt am kommenden Freitag bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring an, Fehring empfängt am selben Tag FC Judenburg.

Stimme zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Das erste Spiel in Köflach war erwartet schwer. Der Gegner hat mit fünf Mann permanent verteidigt. Das Unentschieden passt, obwohl der Chancenvorteil klar bei uns war."

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Marko Stojadinovic (67. Christoph Michelitsch), Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Lukas Sidar (K) (90. Ismar Husic), Lukas Martin Schusteritsch (76. Julian Kohlbacher), Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec (76. Marco Walcher-Langmann) - Roland Hartmann (67. Gideon Binfor), Nikica Filipovic

Fehring: Pascal Sommerfeld - Paul Glanz (K), Christian Landl (70. Jonas Friedl), Jan Patrick Unger, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Raphael Wien, Marco Lindner - Leonhard Kaufmann (58. Felix Glanz), Daniel Pöltl

Landesliga: ASK Mochart Köflach – UFC Fehring, 1:1 (1:1)

32 Paul Glanz 1:1

29 Roland Hartmann 1:0

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei