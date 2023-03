Liezen erwischt Mettersdorf auf falschem Fuß und fährt drei Punkte ein

Details Freitag, 10. März 2023 22:45

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte USV RB Mettersdorf gegen SC Geomix Liezen am Freitagabend im Rahmen des Frühjahresauftakts in der steirischen Landesliga kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 0:1-Niederlage. Wer hätte das gedacht? SC Liezen wuchs über sich hinaus und fügte USV Mettersdorf eine Pleite zu. Im Hinspiel hatte sich SC Geomix Liezen als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren. Damit feiern die Ennstaler einen Rückrundenauftakt nach Maß im Abstiegskampf.

Die erste Halbzeit gehört weitgehend den Mettersdorfern. Liezen tut sich noch schwer, steht aber hinten gut und lässt wenig bis nichts zu. Auch die beste Chance der ersten Halbzeit haben die Liezener: Romario Cekaj lässt einen Mettersdorfer aussteigen, läuft auf die Verteidigung zu, letztlich gelingt es der Abwehr, die Situation aber in den Griff zu bekommen. Zur Pause ist die Partie damit noch vollkommen offen.

Im zweiten Durchgang erhöht dann Mettersdorf den Druck und drängt die Liezener zeitweise in die eigene Hälfte. Liezen macht es aber auch im zweiten Durchgang gut. Man findet die richtige Mischung aus Risiko und Sicherheitsspiel. In der 57. Minute gelingt den Ennstalern dann sogar die Führung: Romario Cekaj stellte die Weichen für SC Liezen auf Sieg, als er nach einem schönen Angriff über die rechte Seite von Ruckhofer und Tschernitz wunderschön in Szene gesetzt wird und mit gekonnt im Strafrafraum einschiebt. Mit der Führung im Rücken wollen die Liezener nachlegen, was aber nicht gelingt. Somit bleibt das Spiel spannend, auch weil die Mettersdorfer auf das Gaspedal drücken. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel aber vorbei und Liezen jubelt über drei Punkte.

Durch den Erfolg verbesserten sich die Gastgeber im Klassement auf Platz 14. Vier Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SC Geomix Liezen momentan auf dem Konto.

Trotz der Niederlage fiel USV RB Mettersdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil der Gäste ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 15 Gegentore zugelassen hat. Die gute Bilanz von USV Mettersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Mettersdorf bisher neun Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

Kommende Woche tritt SC Liezen bei USV Gnas an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt USV RB Mettersdorf Heimrecht gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Christian Stangl (Sportlicher Leiter Liezen): "Mit dem Ergebnis kann man nur zufrieden sein. Die Mannschaft hat das richtig gut gemacht und auch nicht unverdient gewonnen. So darf es weitergehen."

Landesliga: SC Geomix Liezen – USV RB Mettersdorf, 1:0 (0:0)

57 Romario Cekaj 1:0

