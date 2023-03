Arbeitssieg - Wichtige Ilzer Punkte gegen Gamlitz

Details Freitag, 17. März 2023 21:53

Beim zweiten Frühjahrsspiel in der Landesliga traf die Ilzer SV auf den FC Gamlitz. Oder anders formuliert, der Tabellenvorletzte bekam es mit dem Vierten zu tun. Beim Auftakt standen die Ilzer in Wildon knapp aber doch mit leeren Händen dar. Den Gamlitzern gelang zuhause gegen Gnas ein Auftakt nach Maß.

Clemens Seifried zeichnete für den fünften Ilzer Treffer verantwortlich.

Die Begegnung wogt hin und her

Vom Start weg sind beide Mannschaften darum bemüht, das Momentum auf die Seite zu bekommen. Demzufolge ist einmal gegenseitiges Abtasten angesagt. Dann sind es die Gamlitzer, die aus Standarts für Gefahr sorgen können. Aus zwei Eckbällen kann aber kein Kapital geschlagen werden. In der 17. Minute zeigen es die Ilzer dann vor, wie man erfolgreich ist. Alexander Pieber nützt einen Defensivfehler zum 1:0. Vom Ankick weg gelingt es den Gästen dann auszugleichen. Mario Horvat kann sich mit einem abgefälschten Weitschuss mit dem 1:1 in die Schützenliste eintragen. Aber postwendend versteht es der Gastgeber wiederum vorzulegen. Der spielstarke Zan Nikolic bringt die Ilzer nach Martincevic-Vorarbeit in der 24. Minute erneut in Führung - 2:1. In der Schlussphase klingelt es dann noch zweimal. Nach einem Getümmel im Strafraum ist es Christopher Sundl, der per Kopf zum 2:2 trifft. In der 41. Minute ist es dann Nikolic, der einen Foulelfmeter zum 3:2-Halbzeitstand versenkt.

Die Ilzer legen einen Zahn zu

Man darf gespannt sein, ob auch der zweite Durchgang so abwechslungsreich verläuft. Haben die Ilzer letztlich die Nase vorne oder aber können die Gamlitzer noch eine Schippe drauflegen. Was dann auch passiert, aber Ilz-Keeper Schuh kann mit einer tollen Reaktion Schlimmeres verhindern. Je länger das Spiel dann dauern sollte, um besser bekommen die Hausherren die Sache in den Griff. In der 84. Minute sind die Würfel dann gefallen. Zan Nikolic trifft zum dritten Mal in dieser Begegnung - 4:2. Als Draufgabe kommt es dann in der 94. Minute durch Clemens Seifried noch zum 5:2 - zugleich der Spielendstand.

Karl-Heinz Salchinger, Sektionsleiter Ilz:

„Für diese Darbietung gilt es der Mannschaft ein Pausschallob auszusprechen. Wir hätten auch höher führen können. In der zweiten Halbzeit haben die Gamlitzer ordentlich Gas gegeben. Im Finish haben wir dann aber für klare Fronten gesorgt.“

Ilz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ilzer Sportvereinigung liegt im Klassement nun auf Rang 14. Die Defensive von Ilzer SV muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 39-mal war dies der Fall. Ilz verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Nach zehn sieglosen Spielen ist Ilzer Sportvereinigung wieder in der Erfolgsspur.

FC Gamlitz besetzt momentan mit 25 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 28:28 ausgeglichen. Sechs Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Gamlitz, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Ilzer SV tritt am kommenden Freitag bei SC Geomix Liezen an, FC Union RB Weinland Gamlitz empfängt am selben Tag ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – FC Union RB Weinland Gamlitz, 5:2 (3:2)

93 Clemens Seifried 5:2

84 Zan Nikolic 4:2

40 Zan Nikolic 3:2

38 Franz Christopher Sundl 2:2

24 Zan Nikolic 2:1

18 Lucas Mario Horvat 1:1

17 Alexander Pieber 1:0

