Mettersdorfer Sieg: Ausgleichstor von Delija bleibt nur ein Ehrentreffer

USV RB Mettersdorf setzte sich standesgemäß gegen FC Judenburg mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von USV Mettersdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war mit einer herben 1:6-Abreibung aus Sicht von Judenburg zu Ende gegangen.

Philipp Posch traf per Halbvolley aus der Distanz

Wolfgang Wölfler gab sein Trainerdebüt

Nach dem Rücktritt von Trainer Roland Gach (Bericht), wurde der FC Judenburg zum erstenmal von Interimscoach Wolfgang Wölfer betreut. Die Begegnung begann gleich mit einer eiskalten Dusche für die Gäste: Philipp Posch erzielte vor 220 Zuschauern in der 4. Minute das 1:0. Die Murtaler gaben aber nicht auf und Samuel Delija ließ sich in der 17. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Judenburg. In Minute 39 setzte sich Judenburg-Keeper Michael Liebfahrt-Bischof in Szene - er parierte einen Strafstoß.

Michael Liebfahrt-Bischof hielt einen Elfmeter

Heiko Rieger staubte zum 2:1 ab

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Heiko Rieger seine Chance und schoss per Abstauber aus spitzem Winkel das 2:1 (43.) für Mettersdorf. Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren einen Gang höher und Timotej Polanc schoss die Kugel zum 3:1 für USV RB Mettersdorf über die Linie (62.). Dominik Weiss stellte schließlich in der 87. Minute den 4:1-Sieg für USV Mettersdorf sicher. Am Schluss siegte Mettersdorf gegen Judenburg.

Nach dem klaren Erfolg über FC Judenburg festigt USV RB Mettersdorf den zweiten Tabellenplatz. Prunkstück von USV Mettersdorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 18 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saisonbilanz von Mettersdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und sechs Unentschieden büßte USV RB Mettersdorf lediglich drei Niederlagen ein. USV Mettersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Judenburg hadert mit der Defensivschwäche

Judenburg bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Landesliga. Mit lediglich sieben Zählern aus 19 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 53 Gegentoren stellt FC Judenburg die schlechteste Abwehr der Liga. Judenburg musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Judenburg insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Judenburg die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag tritt Mettersdorf bei UFC Fehring an, während FC Judenburg drei Tage später USV Gnas empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Armand Beran, sportlicher Leiter Judenburg:

"Wir sind heute sehr tapfer und engagiert aufgetreten, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Leider gab es einige Individualfehler, die den Gegnern in die Hände gespielt haben."

Landesliga: USV RB Mettersdorf – FC Judenburg, 4:1 (2:1)

87 Dominik Weiss 4:1

62 Timotej Polanc 3:1

43 Heiko Rieger 2:1

17 Samuel Delija 1:1

4 Philipp Posch 1:0

Aufstellungen:

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Jan Ljubec, Gregor Zelko, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Heiko Rieger, Timotej Polanc, Philipp Sittsam, Jernej Trstenjak

Ersatzspieler: Maximilian Zechner, Tobias Tomka, Dominik Weiss, Gregor Furek, Max Ebner

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Michael Pfingstner, Samuel Delija, Kevin Klicnik, Alexander Eder, Kevin Krenn, Christian Ritzmaier (K), Marco Holzer, Philipp Seiser, Milovan Novakovic

Ersatzspieler: Matko Horvat, Blaz Dolinar, Christoph Marchl, Thomas Hinteregger, Edwin Hodzic, Egzon Reshani

