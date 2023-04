Wichtiger Sieg gegen den Abstieg: Ilz hat gegen Heiligenkreuz die Nase vorn

Details Samstag, 01. April 2023 10:58

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von Ilzer Sportvereinigung. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ilzer SV die Nase vorn. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Ilz hatte mit 6:3 gesiegt.

Alexander Pieber schoss das Siegestor

400 Besucher sahen ein kampfbetontes Spiel

Die Heimmannschaft ging vor 400 Zuschauern in Führung. Ein Ball gelangte zu Lucas Friedl, er überspielte einen Verteidiger und schob die Kugel eiskalt ein (7.). In Minute 26 zauberte LUkas Ratschnig eine Flanke auf Mohamad Sulaiman Mohsenzada und der Kapitän nickte zum 1:1 Ausgleich ein. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Wie schon in der ersten Hälfte bestach Ilz auch im zweiten Durchgang durch viel Aggressivität und unbedingten Siegeswillen, zwei Tugenden, die die Gäste bei diesem Spiel gänzlich vermissen ließen. In Minute 51 flankte Zan Nikolic in den Straufraum und Eugeniu Rebenja brachte Ilz per Kopf die 2:1-Führung. Danach ging es noch heiß her, in Minute 82 wurden zwei Akteure wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen - Matthias Gross (Heiligenkreuz) und Rebenja (Ilz) mussten vorzeitig Duschen gehen.

Zwei rote Karten wegen Tätlichkeit

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Alexander Pieber für einen Treffer sorgte (92.). Nach einem schönen Konter lief der Ilzer alleine aufs Tor und drückte den Ball über die Linie. Am Ende verbuchte Ilzer SV gegen Heiligenkreuz die maximale Punkteausbeute.

Ilz kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Ilzer Sportvereinigung keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Ilzer SV ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage belegt Tus Heiligenkreuz am Waasen weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Gast auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Ilz stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei ASK Mochart Köflach vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Tus Heiligenkreuz ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimmen zum Spiel:

Christian Fink, Kassier Ilz:

"Wir mussten sehr viele Ausfälle hinnehmen und hatten einige Spieler des FAZ Ost in der Starformation. Nicht nur deswegen war das war ein großartiger Sieg gegen einen direkten Gegner um den Klassenerhalt. Wir sehen positiv in die nächsten Wochen entgegen."

Horst Pfeifer, Co-Trainer Heiligenkreuz:

"Der Gegner war aggressiver und zweikampfstärker, war von der ersten Minute an präsent. Das waren wir nicht, deshalb haben wir verdient verloren."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 3:1 (1:1)

92 Alexander Pieber 3:1

51 Eugeniu Rebenja 2:1

26 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 1:1

7 Lucas Friedl 1:0

Aufstellungen:

Ilzer SV: Daniel David Schuh (K), Uran Neziroski, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried, Eugeniu Rebenja, Jonas Ferdinand Kohl, Lucas Friedl, Markus Hadler, Jan Meimer, Alexander Pieber

Ersatzspieler: Manuel Cerma, Mihael Sopcic, Nico Bauer, Marcel Tunst, Marvin Rath

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Marco Heibl, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Unterkircher, Nino Köpf

Ersatzspieler: Andreas Steirer, Jure Pihler, Andreas Julian Tatschl, Belmin Bevab, Manuel Hödl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

