Erfolgslauf prolongiert: Lebring gewinnt auch gegen Gnas

Freitag, 21. April 2023

Im Spiel von SV Lebring gegen Gnas gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Lebring. Die Ausgangslage sprach für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der USV Gnas entpuppt sich als Lieblingsgegner der Lebringer: Auch im Hinspiel hatte SV Lebring mit 4:2 die Nase vorn.

Marco Heil traf aus der Ferne

Ein absolut hochkarätiges und spektakuläres Spiel wurde den 200 Zuschauern im sanSirro Stadion in Lebring geboten. Bereits nach fünf Minuten gingen die Hausherren in Führung. Marco Heil zog aus rund 20 Metern ab und versenkte seinen Schuss im langen Eck. In Minute 24 wurde Gabriel Puntigam regelwidrig im Sechszehner gelegt - der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Daniel Zimmermann verwerte den Strafstoß und traf zum 1:1 zugunsten von Gnas (25.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Auch der zweite Spielabschnitt war an Spannung und spielerischen Leckerbissen kaum zu überbieten. Nach einem Korner besorgte Florian Ferk per Kopf das 2:1 für den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring (48.) Die Gäste steckten aber nicht auf - ganz im Gegenteil: Nach einer Flanke wurde der Ball per Kopf verlängert und Gabriel Puntigam ließ sich nicht zweimal bitten und traf in der 56. Minute zum 2:2 Ausgleich.

Torchancen in Hülle und Fülle

Pechvogel des Tages war definitiv Christian Schadler, dessen Eigentor USV Gnas ins Hintertreffen brachte (58.). Nach einem Stanglpass von Jonas Lang wehrte Gnas-Keeper Michael Sammer den Ball zwar ab - dieser sprang aber seinem Mitspieler aufs Knie und kullerte danach ins Tor. Jetzt ging es rege hin und her, beide Mannschaften produzierten Chancen am laufenden Band. Kurz vor Schluss nagelte Jonas Kölli einen Fernschuss nur an das Lattenkreuz - das wäre es gewesen! Als der souveräne Schiedsrichter Harald Insupp die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte SV Lebring die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring behauptet nach dem Erfolg über Gnas den zweiten Tabellenplatz. Die Kammerhofer-Elf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu.

Durch diese Niederlage fällt USV Gnas in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 41 Zählern befindet sich Lebring voll in der Spur. Die Formkurve von Gnas dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Freitag reist SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring zu Ilzer Sportvereinigung, zeitgleich empfängt USV Gnas USV RB Mettersdorf.

Stimmen zum Spiel:

Leo Suppan, Co-Trainer Gnas:

"Für uns Gnaser war das eine sehr bittere Niederlage. Wir haben gut dagegen gehalten. Die Mannschaft hat eine tolle Leistung geboten, zweimal einen Rückstand aufgeholt. Wir haben leider durch ein unglückliches Eigentor verloren."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – USV Gnas, 3:2 (1:1)

58 Eigentor durch Christian Schadler 3:2

56 Gabriel Puntigam 2:2

48 Florian Ferk 2:1

25 Daniel Zimmermann 1:1

5 Marco Heil 1:0

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Konrad Frölich, Stefan Greistorfer, Mario Pilz, Tobias Ehmann (75. Hofbauer), Florian Ferk - Sebastian Mann, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang (85. Steinwender)

Gnas: Michael Sammer - Sebastian Roth (89. Niederl), Jonas Kölli, Christian Schadler, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann (89. Koch), Clemens Lerner, Heiko Wohlmuth (73. Pöllitsch) - Raphael Kniewallner (K), Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier (73. Horvat)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

