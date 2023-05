Punkteteilung: ASK Köflach bleibt gegen FC Gamlitz schon wieder ohne Sieg

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:03

ASK Mochart Köflach trennte sich an diesem Freitag von FC Union RB Weinland Gamlitz mit 2:2. ASK Köflach zog sich gegen FC Gamlitz achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Gamlitz nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Jan-Markus Hiden zeichnete für den Ausgleichstreffer verantwortlich

Torlose erste Halbzeit

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Chancen waren aber vorhanden: Der Gamlitzer Reality Asemota blieb bei einem Schuss gegen Köflach-Keeper Ivan Benko nur zweiter Sieger 11.). Nach einer schönen Kombination über fünf Stationen landete der Ball bei Robert Janjis - er scheiterte aber am Gamlitzer Schlussmann Matej Andrec. Es ging mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Erste Chance der zweiten Halbzeit! Filipovic legt in den Rückraum für Janjis legt, der den Ball aufs Tor hämmert. Der Schuss fällt aber zu zentral aus. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel markierte Ivan Mihaljevic markierte vor 150 Zuschauern die Führung für FC Union RB Weinland Gamlitz (49.). In Minute 56 hatten die Hausherren bei einem Schuss von Mihaljevic Glück - ging knapp neben das Tor. Das 1:1 von Köflach bejubelte Robert Janjis (62.). Er traf nach Zuspiel von Nikica Filipovic ins lange Eck.

Filipovic war es dann auch, der dem Gastgeber nach 70 Minuten die 2:1-Führung brachte. Er verwertete einen Elfmeter im linken oberen Eck. Kurz vor Ultimo war noch Jan-Markus Hiden zur Stelle und zeichnete nach einem Eckball für das zweite Tor von FC Gamlitz verantwortlich (82.). Schließlich gingen ASK Mochart Köflach und Gamlitz mit einer Punkteteilung auseinander.

Gamlitz gleicht aus! Hiden dreht sich zwar nach einem Eckball vom Ball weg, kann diesen aber trotzdem über die Linie bugsieren. Nico Tategami, Ticker-Reporter

In der Schlussphase der Saison befindet sich ASK Köflach in der Tabelle über dem ominösen Strich. Acht Siege, neun Remis und neun Niederlagen hat Köflach derzeit auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: ASK Mochart Köflach kann einfach nicht gewinnen.

Kurz vor Saisonende besetzt FC Union RB Weinland Gamlitz mit 39 Punkten den achten Tabellenplatz. Zehn Siege, neun Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für FC Gamlitz zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Gamlitz fortgesetzt und auf fünf Spiele erhöht.

ASK Köflach wird am kommenden Freitag von SC Geomix Liezen empfangen. Am Mittwoch empfängt FC Union RB Weinland Gamlitz FC Judenburg.

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Das war ein ausgeglichenes Spiel mit einem ausgeglichenen Ergebnis."

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Köflach war schwierig zu bespielen. Gratulation an die Jungs für die Mentalität. Sie haben nach dem Rückstand alles gegeben und verdient ausgeglichen. Schade, dass wir uns mit der letzten Aktion, mit dem Konter nicht mit dem Sieg belohnen konnten."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – FC Union RB Weinland Gamlitz, 2:2 (0:0)

82 Jan-Markus Hiden 2:2

70 Nikica Filipovic 2:1

62 Robert Janjis 1:1

49 Ivan Mihaljevic 0:1

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Marko Stojadinovic (62. Schuster), Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Christoph Michelitsch, Lukas Sidar (K) (86. Djakovic), Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec - Roland Hartmann (62. Schusteritsch), Nikica Filipovic

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Mateo Cosic (60. Katzianschütz), Sandro Sabathy (K) (79. Hiden) - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl (79. Rode), Jan Kristl (79. Horvat), Alen Polanec, Reality Arase Asemota, Dominik Oswald - Philip Bruno Fuchs (HZ Mihaljevic)

