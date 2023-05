Köflach zeigt Liezen Grenzen auf

Details Freitag, 19. Mai 2023 23:40

ASK Mochart Köflach kam gegen SC Geomix Liezen zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier ging ASK Köflach als Favorit ins Spiel gegen SC Liezen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Enger ging es kaum: Köflach hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Das 1:0 war das Verdienst von Martin Kammerhuber. Er war vor 150 Zuschauern in der 19. Minute zur Stelle. Für das 2:0 von ASK Mochart Köflach zeichnete Roland Hartmann verantwortlich (20.). Die Hintermannschaft von SC Geomix Liezen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Sidar, als er das 3:0 für ASK Köflach besorgte (75.). Schlussendlich reklamierte Köflach einen Sieg in der Fremde für sich und wies SC Liezen mit 3:0 in die Schranken.

SC Geomix Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Heimmannschaft rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Im Sturm von SC Liezen stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich SC Geomix Liezen schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SC Liezen entschied kein einziges der letzten elf Spiele für sich.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt ASK Mochart Köflach eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Neun Siege, neun Remis und neun Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte ASK Köflach endlich wieder einmal drei Punkte.

Nächster Prüfstein für SC Geomix Liezen ist FC Judenburg (Freitag, 18:30 Uhr). Köflach misst sich am selben Tag mit Tus Heiligenkreuz am Waasen (19:00 Uhr).

Landesliga: SC Geomix Liezen – ASK Mochart Köflach, 0:3 (0:2)

75 Lukas Sidar 0:3

20 Roland Hartmann 0:2

19 Eigentor durch Martin Kammerhuber 0:1

