Des einen Freud' - des andern Leid: Heiligenkreuz ist durch - Frauental muss zittern

Details Freitag, 19. Mai 2023 23:43

Durch ein 3:1 holte sich Tus Heiligenkreuz am Waasen zu Hause drei Punkte. Der Gast SV Domaines Kilger Frauental hatte das Nachsehen. Tus Heiligenkreuz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Mit dieser Niederlage ist die Elf von Neo-Coach Patrick Haring auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Coach Mag. Johannes Thier hat mit dem TUS Heiligenkreuz den Klassenerhalt fixiert

45 Minuten reichten Heiligenkreuz zum Sieg

Bereits vom Start weg übten die Hausherren viel Druck aus und sorgten für enorme Probleme bei den Gästen. 250 Zuschauer sahen, wie Erman Bevab in der 14. Minute das 1:0 für Heiligenkreuz markierte. Nach einem Eckball versenkte er die Kugel im Netz. Auch das 2:0 fiel nach einem Eckball: Nino Köpf war beim Gestochere am gedankenschnellsten und erhöhte den Vorsprung der Heimelf (16.).

Mit der ersten Frauentaler Chance in dieser Begegnung waren die Gäste bereits erfolgreich: Christoph Strommer verkürzte für das Auswärtsteam auf 1:2 (30.). Nach einem Eckball stand er am Sechzehner goldrichtig und zimmerte das Leder ins Gehäuse. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war - so sah es zumindestens aus - besorgte Patrick Unterkircher auf Seiten von Tus Heiligenkreuz das 3:1 (40.).

In der zweiten Hälfte trat Frauental zwar etwas mutiger auf, die Heimischen verwalteten das Ergebnis aber sehr geschickt. Am Ende hieß es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Frauental kämpft gegen den Abstieg

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Heiligenkreuz im unteren Mittelfeld des Tableaus. Zehn Siege, acht Remis und neun Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Tus Heiligenkreuz am Waasen konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Gegen Ende der Spielzeit steckt Frauental voll im Abstiegskampf, da wird auch der neue Trainer Patrick Haring keine Wunder vollbringen können. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 27-mal brachte SV Domaines Kilger Frauental den Ball im gegnerischen Tor unter. Sieben Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen hat SV Frauental derzeit auf dem Konto. Frauental wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Freitag trifft Tus Heiligenkreuz auf ASK Mochart Köflach, SV Domaines Kilger Frauental spielt am selben Tag gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimmen zum Spiel:

David Hirschmann, Pressesprecher Heiligenkreuz:

"Wir waren die klar überlegene Mannschaft und haben verdient gewonnen. Ich hätte mir Frauental stärker erwartet, der Trainereffekt ist nicht eingetreten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben den Klassenerhalt fixiert."

Patrick Haring, Trainer Frauental:

"Wir sind durch zwei Standardtreffer schnell mit 0:2 in Rückstand geraten. Nach dem Anschlusstreffer konnten wir leider das Spiel nicht mehr rumreißen. Das 1:3 kurz vor der Pause hat uns dann ausgeknockt. Wir sind dann in der zweiten Hälfte mutiger aufgetreten, leider hat es nicht gereicht."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SV Domaines Kilger Frauental, 3:1 (3:1)

40 Patrick Unterkircher 3:1

30 Christoph Strommer 2:1

16 Nino Koepf 2:0

14 Erman Bevab 1:0

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K) (78. Pinnitsch), Jure Pihler - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Marco Heibl (90+1 Bevab), Johannes Driesner (78. Tatschl) - Patrick Unterkircher (70. Mohsenzada), Nino Köpf (90+1 Kurzmann)

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz (81. Sincek), Mag. Florian Eibinger , BSc, Sascha Bucher (81. Lazaric), Florin Schmidt - Manuel Christof, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan - Florian Moritz (64. J. Christof), Jonas Janetzko (74. Prattes)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei