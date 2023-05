Fehring gewinnt in Wildon und greift sensationell nach Platz 2

Details Freitag, 19. Mai 2023 23:45

Gegen Fehring holte sich SV Wildon eine 2:4-Schlappe ab. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für UFC Fehring geendet. Aufgrund der Niederlage von Lebring in Bruck ist für Aufsteiger Fehring sensationell noch Rang 2 drin.

Dabei starten die Wildoner blitzartig ins Spiel. Für die 1:0-Führung war Michael Wallner verantwortlich. Vor 210 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Wildoner nachlegen, woraus aber nichts wird. In der 21. Minute erzielte Leonhard Kaufmann das 1:1 für Fehring nach einen Eckball. Die Gäste stellten mit dem 2:1 in der 31. Minute die Weichen auf Sieg - Daniel Pöltl darf jubeln. Damit haben die Fehringer das Spiel gedreht. Zur Pause behielt UFC Fehring die Nase knapp vorn.

Im zweiten Durchgang dreht Fehring dann auf. Es gibt Elfmeter: Fehrings Domagoj Hranilovic tritt an und führt das 3:1 herbei (58.). Die Wildoner geben aber noch nicht auf. Jure Travner war es, der in der 77. Minute den Ball nach einem Eckball im Gehäuse von UFC Fehring unterbrachte. Geht noch was für die Wildoner? Nein, denn Felix Glanz versenkte die Kugel zum 4:2 für Fehring (78.). Am Schluss gewann UFC Fehring gegen Wildon.

SV Raiffeisen Wildon hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt 13 Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SV Wildon noch Luft nach oben.

Trotz des Sieges bleibt Fehring auf Platz drei. 15 Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat UFC Fehring derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist Wildon zu SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, zeitgleich empfängt Fehring FC Union RB Weinland Gamlitz.

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – UFC Fehring, 2:4 (1:2)

78 Felix Glanz 2:4

77 Jure Travner 2:3

58 Josip-Domagoj HraniloviÄ? 1:3

31 Daniel Poeltl 1:2

21 Leonhard Kaufmann 1:1

1 Michael Wallner 1:0

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Christian Landl, Jan Patrick Unger, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner - Leonhard Kaufmann, Daniel Pöltl Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Felix Glanz, Benjamin Glanz, Tobias Höber Trainer: Rainer Pein

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Nico Neuhold, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda (K), Zorko Gal, Marc Möstl, Markus Farnleitner - Michael Wallner Ersatzspieler: Andreas Boßler, Marco Haar, Joshua Demirtas, Mario Sommer, Gianluca Kassler Trainer: Robert Kothleitner

