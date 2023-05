Ersatzgeschwächtes Frauental geht gegen den Meister unter!

Details Freitag, 26. Mai 2023 23:46

Am Freitag trafen SV Frauental und ASK Voitsberg aufeinander. Das Match entschied der Tabellenführer mit 3:1 für sich. Voitsberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Frauental beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Joker Amin Veladzic (im Duell mit Florin Schmidt im Hinspiel) traf per Chip-Ball zum 1:3

Viele Verletzte bei Frauental

Mit einer Rumpftruppe - zwei 17jährige und zwei verletzte Spieler saßen auf der Reservebank - musste der SV Frauental gegen den frischgebackenen Meister ASK Voitsberg bestehen. Kein leichtes Unterfangen, wie sich im Laufe des Spiels herausstellen sollte. Das 1:0 war das Verdienst von Ryan Taylor Thomas Lee Colvin. Nach einem Eckball zimmerte er das Leder vor 350 Zuschauern mit einem Dropkick ins Gehäuse (29.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Unmittelbar nach Wiederbeginn, traf Daniel Schmölzer vom Elfmeterpunkt und sorgte für den 1:1 Ausgleich (48.) In Minute 59 ließ der Meister seine Klasse aufblitzen. Nach einem tiefen Pass erreichte Nino Pungarsek ein Querpass und er schoss das zweite Tor für den ASK Voitsberg an diesem Tag. Frauental mühte sich und kämpfte wacker weiter, kam auch noch zu zwei tollen Möglichkeiten - es roch kurz nach einer Sensation. Mit dem 3:1 (84.) durch Almin Veladzic (Chipball über den Frauental-Keeper Daniel Paul) war die Messe endgültig gelesen. Schließlich strich Voitsberg die Optimalausbeute gegen SV Frauental ein.

So stehts um die Teams

In der Endphase des Fußballjahres rangiert der SV Frauental auf einem Abstiegs- bzw. Relegationsplatz. Wo beim Heimteam der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Nach 28 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg 63 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 72 Treffern stellt ASK Voitsberg den besten Angriff der Landesliga. Der Meistertitel steht seit vergangener Woche fest, die Kaderplanung für die Regionalliga ist in vollem Gange.

Am Freitag muss SV Frauental bei ASK Mochart Köflach ran, zeitgleich wird ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg von SK Raiffeisen Fürstenfeld in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Frauental:

"Meine Mannschaft hat alles gegeben, viel Einsatz und Leidenschaft an den Tag gelegt. Aufgrund der personellen Situation war es uns heute leider nicht möglich nachzulegen. Wir konnten den Meister kein Bein stellen. Ich gratuliere dem ASK Voitsberg im Nachhinein zum Meistertitel. Wir konzentrieren uns bereits auf die nächsten zwei Spiele und werden alles dafür tun, sechs Punkte zu machen und die Liga zu erhalten."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:3 (0:1)

84 Almin Veladzic 1:3

59 Nino Pungarsek 1:2

48 Daniel Schmoelzer 1:1

29 Ryan Taylor Thomas Lee Colvin 0:1

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Mag. Florian Eibinger , BSc, Sascha Bucher, Florin Schmidt (15. Weber, 54. Christof) - Nardi Lazaric, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan - Florian Moritz, Jonas Janetzko, Moritz Prattes

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Nico Tockner, Marco Allmannsdorfer (63. Veladzic), Ryan Taylor Thomas Lee Colvin (63. Vecsey), Daniel Brauneis, Nino Pungarsek, Jakob Hack (63. Pfingstner), Ing. David Hermann, Martin Salentinig, Luka Caculovic (K), Alexander Rother, Stephan Palla (74. Walch)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei