Relegation 22/23 Hinspiele: Remis! Nichts entschieden bei Kindberg-Mürzhofen gegen Bruck

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Mittwoch zum Duell zwischen dem FC Kindberg-Mürzhofen und dem SC Bruck an der Mur. Damit hieß es vor 1000 Fans Zweiter aus der Oberliga Nord gegen Tabellenvierzehnten der Landesliga. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, die Kindberger haben aber eine bärenstarke Saison hinter sich und verloren die Tabellenführung erst in der letzten Runde. Am Mittwoch gab es nun ein 1:1-Remis.

Starke Brucker

Die Partie beginnt mit stärkeren Gästen, die nach wenigen Minuten schon die erste Chance vorfinden. Freistoß aus gut 30 Metern - Masovic versucht es direkt und der Torpfosten rettet für die Kindberger. Kurz darauf ein starker Spielzug der Brucker über den schnellen Riegel, der es mit einem Lupfer versucht, doch der Kindberger Keeper pariert souverän. Nach 25 Minuten dann auch einmal die Gastgeber, doch Hoppl scheitert aus guter Position. Dann wieder Bruck: Dormann mit einer guten Torchance, aber wieder ist es der Kindberger Schlussmann, der super hält. In der 38. Minute die größte Chance der Partie für Bruck: Riegel setzt sich mit seiner Schnelligkeit klasse auf der rechten Seite durch und spielt flach in den 16er, wo Grgic das 1:0 auf dem Fuß hat, doch daneben schießt.Dann geht es in die Kabinen.

Kindberg startet blitzartig

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Brucker: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld berührt Philipp Frühwirth den Ball nur leicht mit dem Kopf und es steht 1:0 - er stellt die Partie damit völlig auf dem Kopf. Bruck ist somit gefordert. Sie müssen jetzt mehr riskieren. Die Brucker haben dann Glück, als der Ball nch einem einstudierten Eckball an den Pfosten kracht. In der 62. Minute jubeln dann die Brucker. Freistoß von der linken Seite und am zweiten Pfosten steht Tomic goldrichtig und stellt auf 1:1. Nur Augenblicke später beinahe das 2:1 für die Brucker. Tomic! Freistoß von der linken Seite und am zweiten Pfosten steht Tomic goldrichtig. Dormann kommt alleine am Fünfer zum Ball, doch er schießt klar drüber. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Es bleibt letztlich aber dabei. Kindberg und Bruck trennen sich Remis.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Florian Berger, Julian Thomas Fauland, Jakob Pinitsch, Lukas Katzenberger, Jonas Gwandner, Thomas Schwaiger



Trainer: Rene Pitter

SC Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - David Harrer, Gjergj Shabani, Nico Dormann, Gjin Gjinaj - Jakob Erlsbacher, Florian Stadler, Stipo Grgic, Mark Riegel (K), Armin Masovic - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Marcel Kai Maierhofer, Aleksandar Shalev, Pascal Lipp, Brajan Grgic, Leke Krasniqi, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic

Stimmen zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Wir haben gewusst, was uns gegen Kindberg erwartet. Unser Team hat aber eine gute Leistung gezeigt. Die Burschen haben gut dagegen gehalten. Wir müssen zu Hause die Leistung aber bestätigen und zu Hause konsequenter werden. Wir können mit dem Remis gut leben."

Rene Pitter (Trainer Kindberg-Mürzhofen): "Die Ausgangslage ist im Prinzip gleich geblieben! Ich denke, dass das Unentschieden vor über 1000 Zuschauern so in Ordnung geht! Für das Rückspiel ist alles offen! Einem spannenden Rückspiel am Samstag steh nichts im Wege!"

